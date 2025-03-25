Чат, в котором велось обсуждение этих авиаударов был сверхсекретным, поэтому такая коммуникация не могла происходить через неправительственный мессенджер.

Высокопоставленные чиновники по национальной безопасности администрации Дональда Трампа обсуждали секретные планы авиаударов по хуситам в Йемене через неправительственный мессенджер Signal. В чат по ошибке добавили журналиста The Atlantic Джеффри Голдберга, пишет The Wall Street Journal.

"Это жалко"

Обсуждение длилось несколько дней и содержало данные об оружии, целях и времени ударов. Голдберг случайно получил доступ к переписке и обнародовал ее.

Эксперты назвали использование Signal грубым нарушением процедур безопасности для секретной информации. Инцидент также осветил внутренние разногласия в администрации Трампа.

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Вице-президент Джей Ди Вэнс скептически относился к удару, указывая, что он больше выгоден Европе, чем США.

"40% европейской торговли зависит от Суэцкого канала, тогда как для США это не является критическим", - писал он.

Вэнс также предупреждал о возможном росте цен на нефть и заявил: "Я просто ненавижу снова спасать Европу".

Министр обороны Пит Гегсет и советник Белого дома Стивен Миллер согласились с Вэнсом по Европе. "Это жалко", - написал Гегсет, хотя поддержал немедленные удары, чтобы не выглядеть "нерешительными".

Миллер предложил компенсацию США от Европы и Египта за операцию: "Если США успешно восстановят свободу судоходства, нужно получить экономическую выгоду".

Трамп в ярости

Советник по национальной безопасности Майк Волц после первых ударов прислал в чат фото взрыва с американским флагом. Трамп разозлился из-за утечки информации и спросил: "Как Уолц мог быть таким неосторожным?"

В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент "по-прежнему доверяет команде".

Совет национальной безопасности подтвердил подлинность чата, назвав его "примером продуманной координации". В группе Signal участвовали 18 человек, включая руководителей ЦРУ, Минфина и госсекретаря Марко Рубио.

Signal - неправительственное приложение, противоречащее стандартным протоколам безопасности. Джон Болтон, бывший советник Трампа, осудил его использование: "Это ужасно".

Бывшие чиновники администрации назвали утечку случайной, но не критической ошибкой. Посол Гордон Сондленд заявил, что Signal является безопасным, как и некоторые правительственные системы.

Гегсет в ответ на утечку анонсировал полиграфные проверки на предмет "несанкционированного раскрытия" информации. В то же время за два часа до удара он сам отправил в чат данные о целях, оружии и времени атаки.

Голдберг сначала сомневался в подлинности чата: "Я не думал, что это реально. Потом начали падать бомбы".

Палата представителей не дала четкого ответа относительно наказания Уолтса. Сенатор Джек Рид назвал ситуацию "одной из самых вопиющих ошибок безопасности".

Удары США по хуситам

Напомним, что военная кампания США против хуситов продолжается с 15 марта, направленная на остановку атак повстанцев на суда в Красном море. Нападения хуситов, начавшиеся в 2023 году в ответ на войну в Газе, значительно сократили судоходный трафик в регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ о нанесении "решительных и мощных" ударов США по повстанцам-хуситам в Йемене. Как пишет The Wall Street Journal, он заявил, что "ад обрушится", чтобы противостоять операциям повстанцев. По словам Трампа, удары будут продолжаться, пока хуситы не прекратят нападения на морские суда у побережья.

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