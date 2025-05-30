Над Сумской областью вечером 29 мая виднелось полярное сияние. Об этом рассказали в Сумском областном центре по гидрометеорологии.
По словам синоптиков, такое явление было зафиксировано в селе Русановка Роменского района.
Полярное сияние - что известно
Полярное сияние, которое иногда называют северным или южным сиянием, является оптическим явлением, которое возникает в верхних слоях атмосферы на Земле. Сияние появляется из-за взаимодействия магнитного поля Земли с космическими излучениями, то есть с потоками заряженных частиц от Солнца.
Цвет сияния может быть разным, ведь это зависит от высоты и состава атмосферного газа. Обычно встречаются такие цвета, как красный и зеленый, однако также могут быть синий, фиолетовый и желтый.
В частности, в апреле полярное сияние также осветило небо над Украиной. Тогда оно было замечено также над Сумской областью, а именно над городом Конотоп.
Известно, что обычно такое явление наблюдается в приполярных регионах - таких как север Канады, Норвегии, Исландии и Финляндии. Однако не только на нашей планете можно его встретить.
Как сообщал УНИАН, в мае этого года на Марсе впервые наблюдали полярное сияние. В частности марсоход NASA Perseverance обнаружил слабое зеленое свечение атомарного кислорода, вызванное солнечной бурей.
По словам ученых, предыдущие полярные сияния на Марсе наблюдались только с орбиты и в ультрафиолетовом диапазоне длин волн.