На этот раз полярное сияние было розового и фиолетового цветов.

Над Сумской областью вечером 29 мая виднелось полярное сияние. Об этом рассказали в Сумском областном центре по гидрометеорологии.

По словам синоптиков, такое явление было зафиксировано в селе Русановка Роменского района.

Полярное сияние - что известно

Полярное сияние, которое иногда называют северным или южным сиянием, является оптическим явлением, которое возникает в верхних слоях атмосферы на Земле. Сияние появляется из-за взаимодействия магнитного поля Земли с космическими излучениями, то есть с потоками заряженных частиц от Солнца.

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Цвет сияния может быть разным, ведь это зависит от высоты и состава атмосферного газа. Обычно встречаются такие цвета, как красный и зеленый, однако также могут быть синий, фиолетовый и желтый.

В частности, в апреле полярное сияние также осветило небо над Украиной. Тогда оно было замечено также над Сумской областью, а именно над городом Конотоп.

Известно, что обычно такое явление наблюдается в приполярных регионах - таких как север Канады, Норвегии, Исландии и Финляндии. Однако не только на нашей планете можно его встретить.

Как сообщал УНИАН, в мае этого года на Марсе впервые наблюдали полярное сияние. В частности марсоход NASA Perseverance обнаружил слабое зеленое свечение атомарного кислорода, вызванное солнечной бурей.

По словам ученых, предыдущие полярные сияния на Марсе наблюдались только с орбиты и в ультрафиолетовом диапазоне длин волн.

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