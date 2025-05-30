Наряду с лекарствами, изменение образа жизни может помочь поддерживать здоровый уровень кровяного давления.

Из-за высокого кровяного давления страдает каждый третий взрослый человек в США и может привести к серьезным проблемам со здоровьем, как сердечные заболевания и инсульт. Хотя лекарства помогают, питание, физические упражнения и даже некоторые травы и специи могут помочь его контролировать.

Издание Very Well Health выяснило, какие 7 трав могут помочь снизить кровяное давление.

Базилик

Базилик содержит антиоксидант под названием эвгенол, который, как считается, действует как естественный блокатор кальциевых каналов. Они помогают расслабить кровеносные сосуды, не позволяя кальцию проникать туда, где ему не место.

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Чеснок

Чеснок является одним из самых богатых источников серосодержащих соединений, в том числе аллицина, который может помочь расслабить кровеносные сосуды и способствовать здоровому кровообращению. Некоторые исследования показали, что экстракт чеснока может влиять на кровяное давление аналогично некоторым лекарствам.

Тимьян

Тимьян богат розмариновой кислотой, которая поддерживает кровоток, расслабляет кровеносные сосуды и может даже бороться с воспалением. Некоторые исследования на животных даже показали, что розмариновая кислота может блокировать ангиотензинпревращающий фермент (АПФ), значительно снижая кровяное давление.

Петрушка

Петрушка является хорошим источником витамина C и каротиноидов, антиоксидантов, которые придают растениям их окраску. Такие антиоксиданты могут помочь снизить кровяное давление и уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) или "плохого" холестерина, которые являются факторами риска сердечных заболеваний.

Семена сельдерея

Семена сельдерея действуют как блокаторы кальциевых каналов. Исследования на людях показали многообещающие преимущества для людей с высоким кровяным давлением. Они также богаты клетчаткой, важным питательным веществом для здоровья сердца, и поддерживают нормальный уровень кровяного давления.

Имбирь

Имбирь также может действовать в организме аналогично блокатору кальциевых каналов и ингибитору АПФ для лечения различных заболеваний. Он также может способствовать здоровому кровообращению, поэтому многие люди пытаются использовать имбирь для снижения артериального давления.

Корица

Некоторые исследования на животных показывают, что корица расширяет и расслабляет кровеносные сосуды, снижая артериальное давление. Исследования на людях также показывают, что регулярное употребление корицы может поддерживать здоровое артериальное давление наряду с другими методами лечения.

Какие привычки снижают давление

Лекарства, травы и добавки для здоровья сердца - не единственные средства, которые могут помочь поддерживать нормальное кровяное давление. Кровяное давление и здоровье сердца также зависят от таких повседневных привычек:

регулярная физическая активность не менее 30 минут в день;

употребление минимально обработанных продуктов растительного происхождения;

отказ от никотина и алкоголя;

отдых и снижение уровня стресса.

Ранее УНИАН писал, можно ли ежедневно пить кофе при повышенном давлении.

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