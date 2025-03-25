Источники издания говорят, что вину за утечку сверхсекретного чата могут возложить на советника Трампа.

Утечка данных из сверхсекретного чата в Signal американских топ-чиновников с обсуждением ударов США по хуситам в Йемене может привести к громким увольнениям. В частности, Дональд Трамп может уволить своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца, пишет Politico со ссылкой на собственные источники.

Секретные данные об авиаударах по хуситам утекли после того, как в чат случайно добавили журналиста Atlantic Джеффри Голдберга. Хотя Трамп и думает об увольнении своего советника, окончательного решения по Уолтцу он еще не принял.

Как сообщили американские чиновники на условиях анонимности, увольнение может произойти в течение двух следующих дней. Другие собеседники в Белом доме утверждают, что советник Трампа должен сам уйти в отставку, чтобы "президент не оказался в плохом положении".

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"Все в Белом доме могут согласиться с одним: Майк Уолтц - долбаный идиот", - заявил изданию один из высокопоставленных чиновников.

Другой чиновник отметил, что судьба Уолтца зависит от того, как сам Трамп отнесется к этой ситуации. Ранее он утверждал, что ему ничего не известно об этом инциденте.

Впрочем, другой источник Politico говорит, что Трамп обсудил с Уолтцом эту ситуацию. У советника якобы есть поддержка.

Обсуждение ударов по Йемену в Signal: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, топ-чиновники США обсуждали удары по Йемену в Signal в чате, к которому случайно добавили журналиста The Atlantic Джеффри Голдберга.

Обсуждение длилось несколько дней и содержало данные об оружии, цели и время ударов. Голдберг случайно получил доступ к переписке и обнародовал ее.

Советник по национальной безопасности Майк Уолтц после первых ударов прислал в чат фото взрыва с американским флагом. Трамп разозлился из-за утечки информации и спросил: "Как Уолтц мог быть таким неосторожным?"

В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент, "как и раньше, доверяет команде".

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