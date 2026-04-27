Ким Чен Ын признался, будет ли КНДР и дальше поддерживать Россию

Он обсудил с Белоусовым международную и региональную политическую ситуацию.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна и впредь будет поддерживать политику России и обсуждать укрепление военных связей с Москвой.

Об этом сообщает Reuters, российская делегация, в которую входил министр обороны Андрей Белоусов, приняла участие в церемонии завершения строительства мемориала в честь северокорейских солдат, погибших во время боев в Курской области, где украинские войска осуществили вторжение в 2024 году, сообщило ЦТАК.

Ким в речи, посвященной завершению строительства мемориала, заявил, что северокорейские войска, воюющие вместе с российскими силами, "уничтожили агрессоров", добавив, что это сорвало то, что он описал как "гегемонистские амбиции и военный авантюризм США и Запада".

"Правительство Северной Кореи и впредь будет полностью поддерживать политику России по защите ее суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности", - заявил лидер КНДР.

Отмечается, что Ким обсуждал с Белоусовым международную и региональную политическую ситуацию, а также ряд вопросов, направленных на дальнейшее развитие военного и политического сотрудничества между Северной Кореей и Россией.

По оценкам южнокорейской разведки, в обмен на отправку войск и боеприпасов Пхеньян получил экономическую и военную технологическую помощь от России.

Отношения РФ и КНДР

Как сообщал УНИАН, российское правительство видит в общественном устройстве Северной Кореи много привлекательного и работает над тем, чтобы способствовать теплым чувствам к Северной Корее среди российского народа.

В свою очередь Пхеньян, который очень нуждается в союзниках и новых источниках помощи, торговли и военных технологий, оказал решающую поддержку Москве в войне, отправив воевать тысячи солдат. Также КНДР отправляет в Россию рабочих, пока РФ теряет мужчин трудоспособного возраста из-за войны и эмиграции.

Профессор Корейского университета в Сеуле Федор Тертицкий подчеркнул, что для России главная ценность Северной Кореи заключается в боеприпасах, которые она поставляет российской армии.

На фоне этого РФ налаживает культурные связи и укрепляет партнерство, содействует выставкам северокорейского искусства, туризму в эту замкнутую страну и академическим обменам, и все это направлено на то, чтобы представить КНДР в позитивном свете. В частности, популярные исполнители посещают КНДР с концертами. В Москве при этом открываются рестораны с корейской кухней и антуражем.

В КНДР отправляют даже украинских детей с оккупированных территорий.

Вас также могут заинтересовать новости: