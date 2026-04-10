Все больше россиян поддерживают КНДР: New York Times рассказало, кто этому способствует

Издание рассказало, как Россия на государственном уровне подталкивает свой народ к поддержке Северной Кореи.

Российское правительство видит в общественном устройстве Северной Кореи много привлекательного и работает над тем, чтобы способствовать теплым чувствам к Северной Корее среди российского народа, пишет The New York Times.

"Поскольку война в Украине усилила изоляцию России от Запада, Кремль обратил взор на восток, обратившись к единомышленникам-авторитарным странам, таким как Китай и Северная Корея, которые считают себя бросающими вызов международному порядку, возглавляемому США", – говорится в статье.

В свою очередь Пхеньян, который очень нуждается в союзниках и новых источниках помощи, торговли и военных технологий, оказал решающую поддержку Москве в войне, отправив воевать тысячи солдат. Также КНДР отправляет в Россию рабочих, пока РФ теряет мужчин трудоспособного возраста из-за войны и эмиграции.

Профессор Корейского университета в Сеуле Федор Тертицкий подчеркнул, что для России главная ценность Северной Кореи заключается в боеприпасах, которые она поставляет российской армии.

На фоне этого РФ налаживает культурные связи и укрепляет партнерство, содействует выставкам северокорейского искусства, туризму в эту замкнутую страну и академическим обменам, и все это направлено на то, чтобы представить КНДР в позитивном свете. В частности, популярные исполнители посещают КНДР с концертами. В Москве при этом открываются рестораны с корейской кухней и антуражем.

В КНДР отправляют даже украинских детей с оккупированных территорий

Между тем туризм в КНДР пропагандируют российские чиновники. В прошлом году россияне совершили почти 10 000 поездок в Северную Корею, что является рекордом, согласно данным российской пограничной службы. Прямые рейсы из Москвы в Пхеньян начались в июле.

По данным журналистов, в течение последних двух летних месяцев Россия отправила десятки или даже сотни детей, в частности с оккупированных территорий Украины, в Международный детский лагерь Сонгдовон в Вонсане.

"Во многих случаях стремление к более глубоким культурным связям переплетается с более жесткими темами общих военных жертв", – отметили авторы.

В частности, в музеях по поручению правительства демонстрируются письма погибших солдат из КНДР. А на картинах северокорейских и российских солдат изображают рядом.

"Кампания Кремля, похоже, работает. В 2021 году, до войны в Украине, 3 процента россиян заявили, что считают Северную Корею дружественной страной, согласно опросу независимого Левада-центра. К 2025 году почти треть респондентов назвали Северную Корею одним из ближайших союзников России", – делает оценку издание.

Как Россия и Ким Чен Ын зарабатывают на рабочих

Напомним, что два тоталитарных правительства создали в России систему трудовых лагерей для рабочих из Северной Кореи. По свидетельствам людей, которым удалось оттуда выбраться, граждане КНДР работают в России без прав, без документов, без права на выходные. При этом получают за это не более 10 долларов в месяц. А остальную часть заработной платы российское правительство отправляет властям КНДР.

