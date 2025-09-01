На этом заводе есть сборочные линии для ускорения производства ракет.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын перед отъездом на большой военный парад в Китае осмотрел новый завод по производству оружия, который является ключевым для его плана ускорить массовое производство ракет.

Как сообщает AP, местонахождение завода, который Ким посетил в воскресенье, не было раскрыто, впрочем он может быть в провинции Чаган, центре военной промышленности страны, граничащей с Китаем.

Отмечается, что на заводе есть сборочные линии для ускорения производства ракет. Ким высоко оценил работу ученых и рабочих, и утвердил планы по совершенствованию.

Южнокорейские чиновники утверждают, что Ким настаивал на ускорении производства боеприпасов, поскольку он поставляет России большое количество военной техники, включая артиллерию и баллистические ракеты.

С прошлой осени Ким также отправил тысячи военнослужащих для участия в боевых действиях против Украины совместно с российскими силами, поскольку он предоставляет приоритет Москве в рамках внешней политики, направленной на расширение связей со странами, противостоящими Соединенным Штатам Америки.

Отмечается, что на прошлой неделе Китай и Северная Корея подтвердили, что Ким впервые за шесть лет посетит Китай, чтобы посетить военный парад в Пекине в среду. Будет отмечаться 80-я годовщина окончания Второй мировой войны и сопротивления Китая японской военной агрессии.

Среди 26 иностранных лидеров, приглашенных президентом Китая Си Цзиньпином, также есть президент России Владимир Путин. Отмечается, что это делает мероприятие в Пекине демонстрацией трехсторонней сплоченности против усилий США по укреплению сотрудничества в сфере безопасности с Южной Кореей и Японией.

Заявления Путина в Пекине

Как сообщалось, ранее Путин на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину якобы было спровоцировано Западом.

По его словам, нужно устранить первопричину "кризиса в Украине" и установить баланс сил. Путин добавил, что война началась не из-за "вторжения", а в результате "государственного переворота" в Киеве, который якобы поддержали западные союзники Украины.

