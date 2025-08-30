Лидер КНДР встретился с семьями погибших северокорейских оккупантов.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал "прекрасную жизнь" семьям "мучеников", которые погибли на российской войне против Украины. Об этом сообщили государственные СМИ страны, передает Reuters.

Известно, что Ким принял семьи солдат и выразил "скорбь за то, что не удалось спасти драгоценные жизни" погибших мужчин, которые якобы, по его словам, пожертвовали своей жизнью, "защищая честь страны".

По словам лидера КНДР, "героические подвиги" солдат и офицеров стали возможными благодаря силе и мужеству, которые им дали семьи и которые являются "самыми настойчивыми, патриотическими и справедливыми людьми в мире".

Видео дня

"Они не написали мне даже короткого письма, но я думаю, что они доверили мне свои семьи, включая своих любимых детей", - заявил Ким.

Он пообещал, что страна обеспечит семьям погибших солдат "прекрасную жизнь".

Участие КНДР в войне в Украине - последние новости

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что генералы КНДР внезапно вернулись с фронта домой. По мнению экспертов, это может свидетельствовать о постепенном отхождении боевого вклада КНДР на второй план и снижении ее роли в возможных мирных переговорах по войне в Украине. По данным западной разведки, во время боевых действий в России и Украине КНДР потеряла более 5000 военных, из которых около трети погибли.

Также сообщалось, что правитель Северной Кореи Ким Чен Ын официально подтвердил, что его солдаты воюют против Украины. В частности он провел траурную церемонию по военным, которые были ликвидированы во время войны РФ против Украины.

Тогда государственное агентство KCNA даже опубликовало снимки, на которых можно увидеть, как диктатор публично чествует солдат, которых сам же и отправил воевать против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: