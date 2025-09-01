По словам диктатора РФ, попытки Запада привлечь Украину в НАТО являются одной из причин конфликта.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину якобы было спровоцировано Западом. Об этом он сказал на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, цитирует Sky News.

По словам Путина, нужно устранить первопричину "кризиса в Украине" и установить баланс сил. Президент РФ добавил, что война началась не из-за "вторжения", а в результате "государственного переворота" в Киеве, который якобы поддержали западные союзники Украины.

Диктатор также заявил, что попытки Запада привлечь Украину в НАТО являются одной из причин конфликта.

В то же время он считает, что саммит на Аляске с президентом США Дональдом Трампом открывает путь к миру в Украине. Российский диктатор отметил, что обсудил результаты саммита с лидером Китая Си Цзиньпином и руководителями других государств.

"В этой связи мы высоко ценим усилия и предложения Китая и Индии, направленные на содействие решению украинского кризиса", - подчеркнул Путин.

Визит Путина в Китай - что известно

Как писал УНИАН, 31 августа Путин прибыл в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Российского диктатора встретили на красной дорожке, а на площадке саммита играла русская песня "Калинка-Малинка".

В то же время бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко назвал главную цель визита Путина в Китай. По его словам, цель заключается в том, чтобы выпросить помощь для продолжения войны против Украины. Огрызко напомнил, что ни для кого не секрет, что Китай помогал и продолжает всесторонне помогать России, экономически и военно.

"Я думаю, что у Путина главная цель - вымолить у своего восточного сюзерена, чтобы тот его еще немножечко продержал", - подчеркнул дипломат.

