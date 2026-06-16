Суд в Гааге отклонил основную часть иска Украины против РФ в отношении Керченского пролива

Арбитражная коллегия не присудила никакой компенсации и обязала обе стороны самостоятельно оплатить судебные издержки.

Арбитражный трибунал в Гааге признал нарушение Россией отдельных норм морского права во время строительства Керченского моста, однако отклонил претензии Украины относительно незаконного установления Москвой исключительного контроля над Керченским проливом, пишет Reuters.

Производство Украина инициировала в 2016 году, после того как Москва приступила к строительству 19-километрового моста через Керченский пролив, соединившего оккупированный Крым с территорией РФ.

Большинство жалоб украинской стороны относительно незаконного захвата и удержания Россией контроля над проливом арбитражная коллегия в составе пяти судей отклонила, сославшись на процессуальные основания.

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Коллегия также не присудила никаких компенсаций и обязала обе стороны самостоятельно оплатить собственные судебные издержки за процедуру, которая длилась десять лет.

Что сейчас происходит в Крыму

Ранее издание The Telegraph писало о том, что Украина превратила последний сухопутный путь РФ в Крым в "дорогу смерти". У России есть только два пути на полуостров. Первый – через Керченский мост, но он настолько поврежден и уязвим для повторных ударов, что Москва уже давно избегает переправлять по нему топливо и военные грузы. Второй – Р-280 – теперь находится под непрерывным обстрелом.

В Financial Times отмечали, что украинские дроны перерезают "артерию" Москвы в Крым. На фоне украинских ударов по логистическим маршрутам России резко ухудшилась ситуация с снабжением на полуострове. Жители часами стоят в очередях на заправках, а запасы часто заканчиваются еще до того, как люди добираются до колонки.

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