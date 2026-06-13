Украина превратила последний сухопутный путь РФ в Крым в 'дорогу смерти', - The Telegraph

Последний надежный сухопутный маршрут России в Крым превращен в "дорогу смерти".

На протяжении десятилетий американская кампания против тропы Хо Ши Мина оставалась хрестоматийным примером провальной попытки перерезать линии снабжения противника. Американские бомбардировщики годами наносили удары по этому джунглевому маршруту, однако северовьетнамские силы продолжали продвигаться на юг. Теперь же Украина, судя по всему, добивается того, что не удалось Вашингтону.

Это сейчас происходит на временно оккупированном юге страны, пишет The Telegraph. Трасса Р-280 – последний надежный сухопутный маршрут России в Крым – превращена непрекращающимися украинскими ударами дронов в то, что сами российские военные теперь называют "дорогой смерти".

В отличие от джунглевых троп Вьетнама, здесь колоннам негде спрятаться, заявляют журналисты.

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У России есть лишь два пути в Крым

Первый – через Керченский мост, но он настолько поврежден и открыт для повторных ударов, что Москва давно избегает переправлять по нему топливо и военные грузы. Второй – Р-280 – теперь находится под непрекращающей охотой.

Это дилемма, которая вынуждает Москву признать неудобную истину: после четырех лет войны безопасного способа снабжать Крым больше не существует, пишет СМИ.

"Это очень классическая военная стратегия. Часто говорят, что любители рассуждают о тактике, а профессионалы – о логистике", – заявил исследователь группы по сухопутным войнам аналитического центра Королевского объединённого института оборонных исследований (Rusi) Роберт Толласт.

Сообщается, что Р-280 – одна из главных артерий Украины протяженностью более 480 километров, проходящая от Ростова-на-Дону через оккупированные Мариуполь и Мелитополь к Крыму вдоль побережья Азовского моря.

Она стала основным маршрутом снабжения российских войск, воюющих на всем южном фронте – от Запорожья и Херсона до самого Крымского полуострова.

"Есть Керченский мост, есть шоссе Р-280 – и все, – отметил научный сотрудник по сухопутным войнам в Rusi Ник Рейнолдс. – В этом всегда и заключалась дилемма, с которой столкнулась бы Россия, если бы шоссе или мост удалось перерезать".

"Логистическая блокада"

27 мая министр обороны Украины Михаил Федоров дал этой кампании название и объявил ее бюджет: операция "Логистическая блокада" на трассе Р-280 получила финансирование в размере около 4,7 миллиарда гривен. Тем самым Федоров официально закрепил как государственную политику то, что на протяжении нескольких недель было тихой и планомерно нараставшей операцией.

"Еще до объявления министра обороны ВСУ довольно долго наносили удары по российской логистике на юге – начиная с первой половины мая", – пояснил аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Назарий Барчук.

По его словам, объявление о "логистической блокаде" – это демонстрация украинских возможностей и акцент на успехе операции. Распространяющиеся записи украинских дроновых подразделений показывают кампанию в мельчайших подробностях. Видно, как бензовозы и грузовики со снаряжением застигнуты в пути на Р-280 – многие охвачены пламенем после атаки.

В материале говорится, что кампания началась не с ударов по логистике, а с планомерного уничтожения зенитных ракетных комплексов малой дальности – в частности, систем "Панцирь".

"Панцирь" – мобильный зенитный ракетно-пушечный комплекс малой дальности, предназначенный для поражения дронов, ракет и самолётов на близком расстоянии.

Именно такое оружие понадобилось бы России для защиты колонн от FPV-дронов, которые теперь охотятся на них вдоль Р-280.

Эта кампания поставила Россию перед невозможным выбором

Теперь РФ думает, что именно ей защищать – крымские склады, железнодорожные сети или нефтеперерабатывающие заводы.

Изначально многие задавались вопросом о том, зачем именно Украина уничтожает российские радарные и зенитные ракетные комплексы малой и средней дальности. Но в итоге ВСУ удалось нанести колоссальные потери оккупантам и сильно растянуть российскую ПВО.

"Образовались коридоры, позволяющие украинским дронам успешно прорывать российскую противовоздушную оборону и наносить удары", – сказал Барчук.

Удары Украины наносятся так называемыми дронами "среднего удара" – среди них Hornet, Darts, FP-2 и дальнобойный "Бегемот", действующие на глубине от 100 до 240 километров.

По словам Барчука, кампания сейчас представляет собой масштабную совместную операцию: в ней задействованы 1-й корпус Национальной гвардии Украины "Азов", 17-й армейский корпус, Силы беспилотных систем, Служба безопасности и военная разведка.

"Ударные БПЛА среднего класса, которые Украина теперь может применять, уступают по характеристикам более мощным образцам, и каждый из них в отдельности сравнительно легко сбить. Однако именно объем производства, которого Украина теперь достигла, имеет решающее значение", – подчеркнул Рейнолдс.

Это та же дилемма, которую "Шахеды" поставили перед Украиной, только в зеркальном отражении – и влияние "дороги смерти" на действия России на юге очевидно, пишет СМИ.

У России на фронте начинаются проблемы

Российские войска на передовой уже испытывают перебои с поставками провизии, оружия, дронов и ротациями, однако острее всего стоит проблема топлива. "Российская армия попросту не может заправлять генераторы для зарядки раций, аккумуляторных станций и так далее", – отметил Барчук.

Каждый грузовик везет от трех до пяти тонн грузов; уничтожение сотен таких машин создает "по-настоящему плачевную ситуацию" для трех-пяти тысяч военных, которых может обеспечивать одна колонна. Кампания ударила и по мирным жителям: дефицит топлива подтвержден в Севастополе и Евпатории, введены талоны на горючее, а отдыхающие оказались в ловушке – без топлива, чтобы уехать.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал перебои "беспочвенной паникой" среди населения – даже по мере накопления свидетельств того, что российская оборона попросту не справляется.

Напрашивается вывод, что Россия пренебрегла противовоздушной обороной на этом маршруте, – однако Рейнолдс с этим не согласен.

"Дело не в том, что Россия не наращивала систему ПВО, – заявил он. – У России мощное прикрытие по всей территории – не только вдоль этого маршрута снабжения, но и других ключевых логистических узлов, командных центров и складов". Проблема, по его мнению, в том, для чего эти системы создавались: для перехвата небольшого числа дорогостоящих крылатых и баллистических ракет высокого класса – а не для противодействия непрекращающемуся рою дешевых, серийно производимых дронов.

Россия пытается приспособиться: оснащает колонны зенитными пулемётными установками, экспериментирует с дазл-камуфляжем и применяет FPV-перехватчики – однако до сих пор все эти усилия оказываются тщетными.

Запасные варианты у Кремля ограничены

Оставшиеся маршруты – автомобильный, железнодорожный, морской и воздушный – все либо деградировали, либо слишком рискованны.

Даже без единого украинского солдата, вновь ступившего на землю Крыма, стратегическая картина меняется.

"Как мы видели на суше: несмотря на то что Украине очень трудно отвоевывать территории, прогресс все же есть – пусть и медленный, – подчеркнул Рейнолдс. – Но если Крым окажется в положении, когда Россия не сможет его нормально снабжать, это становится серьезным козырем на любых будущих переговорах. Это весомая демонстрация украинских возможностей".

Другие новости об ударах Украины

Ранее УНИАН сообщал, что Украина просит у ЕС 20 миллиардов долларов, чтобы "сжечь" Россию. Каждому из союзников будет предложено выделить от 2 до 6 миллиардов долларов для достижения целевого показателя в 20 миллиардов долларов.

Цель состоит в том, чтобы использовать эти средства для продолжения все более разрушительных атак Украины на Россию.

Кроме того, мы также рассказывали, что Украина придумала, как заставить оккупантов своими руками заблокировать Крым. Ударами по "сухопутному коридору" украинцы намеренно загоняют российские грузовики с топливом и боеприпасам на Крымский мост, чтобы в нужный момент ударить по нему баллистическими ракетами и окончательно отрезать полуостров

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