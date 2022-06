В шестом поколении реализована возможность одновременного запуска четырех ракет с одной установки.

Израильский оборонный концерн Rafael презентовал шестое поколение многофункциональной противотанковой ракеты электрооптического наведения семейства Spike NLOS.

Ракета позволяет вести стрельбу c закрытых позиций, пишет The Times of Israel. В израильской армии эти ракеты используются под названием Tamuz.

При запуске с воздуха ракета имеет дальность полета до 50 километров, а при стрельбе с наземной установки дальность полета составляет 32 километра.

В шестом поколении реализована возможность одновременного запуска четырех ракет с одной установки. "Это значительно увеличивает гамму дальних целей, которые можно поразить, и тем самым усиливает элемент неожиданности", - заявили в компании.

Одной из дополнительных функций нового поколения ракет Spike NLOS является возможность передачи управления. То есть, ракету можно запусить из одной системы, а управлять из другой.

Ракеты Tamuz-6 также могут получать информацию о цели уже в полете, например с беспилотника или других самолетов. В предыдущих поколениях Spike NLOS оператор должен был вручную вводить координаты цели, что в Rafael описали как "сложное техническое задание".

"С помощью изображений, предоставляемых разными электрооптическими датчиками, ракета самостоятельно локализует цель, обозначает ее и помогает оператору обезвреживать ее более точно и просто", - сообщили в компании.

Такая функция будет полезна при попытке поразить конкретную цель среди множества ей подобных, например - уничтожить танк командира среди взвода.

Как сообщал УНИАН, в апреле в Израиле успешно прошла первая часть испытаний лазерной системы противовоздушной обороны, во время которой она сбивала беспилотники, ракеты, минометные снаряды и противотанковые ракеты. Наземная лазерная система под названием Iron Beam ("Железный луч") разрабатывается как дополнение к системе "Железный купол".

Вас также могут заинтересовать новости: