Наземная лазерная система под названием Iron Beam ("Железный луч") разрабатывается как дополнение к системе "Железный купол".

В Израиле успешно прошла первая часть испытаний лазерной системы противовоздушной обороны, во время которой она сбивала беспилотники, ракеты, минометные снаряды и противотанковые ракеты.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на Министерство обороны Израиля.

По словам руководителя научно-исследовательской группы Минобороны Янива Ротема, испытания проводились в "сложных" диапазонах и сроках.

В министерстве заявили, что эта система является "эффективным, точным, простым в использовании инструментом, который значительно дешевле, чем любое другое существующее средство защиты против угроз, с которыми сталкивается Израиль.

"Использование лазера меняет правила игры, а технология проста в эксплуатации и оказывается экономически выгодной", – сказал Ротем.

На видео, опубликованном министерством, можно увидеть, как лазерная система перехватывает ракету, миномет и беспилотник где-то в пустыне Негев на юге Израиля.

С момента начала разработки лазер оказался мощнее, чем изначально планировали разработчики. При этом, его точная мощность не указывается. Лазер может работать до тех пор, пока будет иметь постоянный источник энергии.

Недостатком лазерной системы является то, что она плохо работает в условиях плохой видимости, включая сильные облака или другие неблагоприятные погодные условия. По этой причине министерство намерено также смонтировать систему на самолете, что помогло бы преодолеть это ограничение, разместив систему над облаками, хотя для этого понадобится еще несколько лет.

"Успешная серия испытаний доказала уникальность системы, перехватив широкий спектр угроз в разных сценариях", - сказал генеральный директор Rafael Advanced Defense Systems Йоав Хар-Эвен.

Издание отмечает, что Израиль уже несколько лет испытывает лазерную систему обороны, сбив с ее помощью беспилотник в прошлом году. Последние испытания стали первыми успешными против других угроз, включая неуправляемые снаряды и противотанковые управляемые ракеты.

Отдел исследований и разработок Минобороны изначально планировал развернуть противоракетную систему до 2024 года, но военные настаивали на более быстром развертывании. Премьер-министр Нафтали Беннетт объявил в феврале, что Израиль развернет систему в течение года.

Издание добавляет, что это может быть вызвано опасениями, что в будущем конфликте у военных не будет достаточно ракет-перехватчиков для "Железного купола" и других систем противовоздушной обороны, чтобы сбивать ракеты, снаряды и беспилотники.

"Мы прилагаем все усилия для того, чтобы система заработала как можно быстрее и позволила создать эффективный, недорогой и инновационный защитный зонт", - заявил министр обороны Бенни Ганц.

Наземная лазерная система под названием Iron Beam ("Железный луч"), которая разрабатывается совместно с производителем оружия Rafael, предназначена не для замены "Железного купола" или других израильских систем противовоздушной обороны, а как дополнение к ним, сбивая меньшие снаряды и оставляя большие для надежных ракетных батарей.

По данным Минобороны, Израиль является одной из первых стран в мире, которым удалось использовать мощные лазерные технологии для разработки исправной системы противовоздушной обороны и демонстрации перехватов в оперативных сценариях.

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