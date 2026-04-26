Израиль анонсировал 'сильные удары' по Ливану, - Reuters

Израиль заявил о намерении применять силу против объектов Хезболлы в Ливане, что может усилить напряжённость на фоне действующего, но нестабильного перемирия, сообщает Reuters.

В заявлении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху говорится, что военным было отдано распоряжение наносить "сильные удары" по целям группировки на территории Ливана. Подробности приказа не уточняются.

В субботу в результате израильских ударов по югу Ливана погибли четыре человека. При этом остаётся неясным, связаны ли эти жертвы непосредственно с ударами, о которых заявила израильская сторона.

Видео дня

В армии Израиля заявили, что причиной атак стал ракетный обстрел со стороны Хезболлы, который рассматривается как нарушение перемирия. Израильские военные также сообщили, что за ночь нанесли удары по заряженным ракетным установкам Хезболлы в трёх районах южного Ливана, а также по нескольким боевикам. Позднее было заявлено о поражении объектов, используемых элитным подразделением "Радван".

Кроме того, израильская сторона заявила о перехвате "подозрительной воздушной цели" в зоне, где размещены её силы. Также отмечено, что Хезболла выпустила две ракеты по северу Израиля, одна из которых была перехвачена. О пострадавших не сообщается.

Израильские военные вновь призвали жителей Ливана не приближаться к району реки Литани на юге страны в связи с продолжающимися боевыми действиями.

Эскалация на Ближнем Востоке - последние новости

Соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном ранее привело к снижению интенсивности боевых действий, однако столкновения между Израилем и поддерживаемой Ираном Хезболлой продолжаются. Израиль при этом сохраняет присутствие своих войск в так называемой буферной зоне на юге Ливана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о продлении перемирия на три недели. Однако представители Хезболлы уже ставят под сомнение его эффективность.

Кроме того, новая попытка договориться о прекращении войны в Персидском заливе сорвалась так и не начавшись. США и Иран отозвали своих представителей из Пакистана, где должен был состояться второй раунд переговоров.

