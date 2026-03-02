'Хезболла' вступила в войну и нанесла удары по Израилю

Группировка заявила о "мести" за убийство Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Террористическая группировка "Хезболла" вступила в войну Израиля и США с Ираном и нанесла удары по Израилю. Как пишет CNN, "Хезболла" заявила, что запустила "ракеты и рой беспилотников" по ​​израильской военной базе к югу от Хайфы "в отместку" за убийство Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Это первый ракетный обстрел с ноября 2024 года, когда Израиль и Хезболла договорились о прекращении огня при посредничестве США.

В заявлении группировки говорится, что атака была совершена в полночь понедельника на израильский объект противоракетной обороны Мишмар-Ха-Кармель.

Видео дня

Армия обороны Израиля подтвердила, что ракеты были запущены из южного Ливана. Одна была перехвачена; другие упали на открытых пространствах. О пострадавших или серьезном ущербе не сообщается.

В течение нескольких минут Израиль начал ответные авиаудары по Ливану.

Израильские военные подтвердили, что нанесли удары по "высокопоставленным террористам "Хезболлы" в районе Бейрута" рано утром в понедельник по местному времени.

"Кроме того, Армия обороны Израиля нанесла удар по центральному террористу "Хезболлы" на юге Ливана", – говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Целями, как сообщается, были: южные пригороды Бейрута (Дахия), оплот "Хезболлы", объекты на юге Ливана, места в долине Бекаа, инфраструктура и "высокопоставленные деятели "Хезболлы".

Израиль также разослал предупреждения об эвакуации жителям почти 50 деревень на юге Ливана.

"Любой, кто находится рядом с членами "Хезболлы", ее объектами или военными средствами, подвергает свою жизнь опасности", – говорится в заявлении Израиля.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам осудил ракетный обстрел со стороны "Хезболлы" как "безответственный и подозрительный акт", который ставит под угрозу безопасность Ливана и дает Израилю оправдание для дальнейших ударов.

Война в Иране расширяется

Ранее лидеры Германии, Франции и Великобритании пригрозили Ирану присоединиться к операции США и Израиля, если Тегеран не прекратит наносить удары по странам на Ближнем Востоке, которые не имеют отношения к боевым действиям.

Также премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что США получили разрешение использовать военные базы Великобритании на Ближнем Востоке для "оборонительных" ударов.

Вас также могут заинтересовать новости: