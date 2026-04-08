Нетаньяху: Израиль поддерживает перемирие с Ираном, но не с Ливаном

Израиль заявил, что боевые действия против "Хезболлы" будут продолжаться, несмотря на перерыв в атаках на Иран.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль поддерживает решение Дональда Трампа о двухнедельном прекращении ударов по Ирану, однако это перемирие не распространяется на Ливан, пишет Sky News.

В заявлении канцелярии премьера отмечается, что Израиль соглашается на паузу при условии немедленного открытия морских путей Ираном и полного прекращения атак на США, Израиль и страны региона.

"Двухнедельное прекращение огня не распространяется на Ливан", – подчеркнул Нетаньяху.

По его словам, Иерусалим также поддерживает усилия Вашингтона, направленные на устранение ядерной, ракетной и террористической угрозы со стороны Ирана.

Эта позиция противоречит заявлениям премьер-министра Шехбаза Шарифа, который ранее утверждал, что пауза в боевых действиях охватывает и Ливан.

Ситуация осложняется тем, что Израиль продолжает конфликт с поддерживаемой Ираном группировкой "Хезболла", базирующейся в Ливане. В конце марта израильская армия объявила о расширении операции с целью создания так называемой "буферной зоны" на юге страны.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, с 2 марта в результате израильских ударов погибли не менее 1530 человек, а более миллиона стали вынужденными переселенцами.

Таким образом, даже на фоне дипломатических усилий по деэскалации с Ираном риск дальнейшего обострения на ливанском направлении остается высоким.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп сообщил, что согласился на предложение Пакистана приостановить атаки на Иран на две недели.

В свою очередь, Высший совет национальной безопасности Ирана утверждает, что США "в своей несправедливой, незаконной и преступной войне против иранского народа потерпели неоспоримое, историческое и сокрушительное поражение". В заявлении добавляется, что "США были вынуждены принять предложение Ирана из 10 пунктов".

Впоследствии власти Ирана объявили, что Тегеран согласился открыть Ормузский пролив на время двухнедельного перемирия с США, однако есть несколько нюансов. Пролив будет работать только при условии, что атаки на Иран будут прекращены.

