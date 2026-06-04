Словения устроила демарш против Израиля и отказала в посадке самолету с туристами

По данным израильской стороны, решение Любляны стало частью политического протеста против действий правительства Израиля.

Израильская авиакомпания Israir Airlines столкнулась с неожиданными трудностями во время выполнения рейса в Словению. Самолету, направлявшемуся в Любляну, отказали в разрешении на посадку, из-за чего экипажу пришлось изменить маршрут и совершить посадку на территории соседней Хорватии, пишет The Times of Israel.

Инцидент вызвал резонанс как в авиационной отрасли, так и среди израильских чиновников. По информации израильских СМИ, словенская сторона не разрешила рейсу приземлиться в аэропорту столицы, несмотря на заранее согласованный маршрут.

Генеральный директор Israir Ури Сиркис резко раскритиковал решение словенских властей. По его словам, запрет носит политический характер и противоречит действующим авиационным соглашениям в рамках Европейского Союза.

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"Словенские власти отказываются разрешать каким-либо израильским авиаперевозчикам приземляться, поскольку решительно выступают против политики израильского правительства", – заявил Сиркис.

По данным израильской стороны, решение Любляны стало частью политического протеста против действий правительства Израиля. Министерство иностранных дел Израиля и Управление гражданской авиации пытались урегулировать ситуацию дипломатическим путем, однако переговоры не дали результата.

Министр транспорта Израиля Мири Регев назвала действия Словении неприемлемыми и предупредила о возможных последствиях:

"Это политическое решение, которое напрямую затрагивает граждан Израиля. Любой, кто пытается бойкотировать нас через авиацию, должен понимать, что это будет иметь последствия".

Регев также заявила, что Израиль использует все доступные дипломатические и юридические механизмы для защиты своих прав в сфере международного авиасообщения.

Ситуация разворачивается на фоне сложных отношений между Израилем и рядом европейских государств, которые критикуют действия израильского руководства на Ближнем Востоке. Дополнительным фактором являются внутриполитические изменения в самой Словении, где продолжается процесс формирования нового правительства.

В Израиле подчеркивают, что политические споры не должны влиять на безопасность полетов и работу гражданской авиации, тогда как словенская сторона пока официально не комментировала детали инцидента.

Политическая ситуация вокруг Израиля

Отметим, издание Politico сообщало, что поражение Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии лишает Израиль одного из самых надежных союзников в ЕС. По информации издания, именно экс-лидер Венгрии неоднократно использовал свое право вето, чтобы защитить правительство Биньямина Нетаньяху от давления из-за политики в отношении Палестины.

Кроме того, противостояние проявилось и в культурной сфере – так, песенный конкурс "Евровидение 2026" столкнулся с крупнейшим бойкотом за всю свою 70-летнюю историю. Как сообщает издание BBC, хотя в конкурсе в этом году принимают участие 35 стран, телерадиокомпании из Испании, Ирландии, Нидерландов, Исландии и Словении отказались от участия в знак протеста против допуска Израиля.

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