'Евровидение-2026' отказались транслировать 5 стран из-за Израиля, - BBC

Песенный конкурс "Евровидение 2026" сейчас сталкивается с крупнейшим бойкотом за всю свою 70-летнюю историю, сообщает BBC.

Издание отмечает, что хотя в конкурсе в этом году участвуют 35 стран, телерадиокомпании из Испании, Ирландии, Нидерландов, Исландии и Словении отказались от участия в мероприятии на этой неделе в знак протеста против допуска Израиля.

"Точные причины такого решения различаются и не всегда очевидны", – отмечается в статье.

В частности, некоторые заявляют, что бойкотируют конкурс 2026 года в знак протеста против военной операции в Газе, которая началась в 2023 году и, по данным министерства здравоохранения Газы, управляемого ХАМАС, привела к гибели более 72 000 человек.

Добавляется, что операция Израиля началась после того, как 7 октября 2023 года боевики ХАМАС напали на Израиль, убив около 1 200 человек и взяв 251 человека в заложники. Некоторые телерадиокомпании также обвинили правительство Израиля в геноциде, что Израиль категорически отрицает.

Примечательно, что большинство телеканалов, объявивших бойкот, в целом придерживаются политики своих правительств. Некоторые из них представляют страны, правительства которых открыто и решительно критикуют государство Израиль.

"В прошлом месяце политики из Испании, Словении и Ирландии пытались, однако безуспешно, заставить Европейский Союз приостановить преференциальные торговые отношения с Израилем", – говорится в публикации.

В то же время телеканалы настаивают, что приняли эти решения самостоятельно и независимо.

Издание напомнило, что ранее несколько телерадиокомпаний публично выражали обеспокоенность участием Израиля с начала военной операции, но ни одна из них не отказалась от участия в конкурсах 2024 и 2025 годов.

""Евровидение" – это праздник музыки, культуры и братства между народами, а не платформа для набора политических очков", – заявил министр культуры и спорта Израиля Мики Зохар по мере усиления призывов к бойкоту.

Кроме того, Зохар назвал возможный бойкот "позорным и лицемерным".

"Можно утверждать, что политика всегда была в центре голосования на "Евровидении", ведь страны, имеющие тесные связи, часто дают друг другу баллы во время публичного голосования", – сообщило издание.

Однако некоторые телерадиокомпании считают, что, несмотря на заверения Европейского вещательного союза (ЕВС) о честности голосования в прошлом году, участие Израиля и связанные с ним, как утверждается, особенности голосования делают невозможным проведение "Евровидения" как настоящего конкурса музыкальной популярности.

Евровидение 2026: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что 12 мая состоится первый полуфинал 70-го конкурса "Евровидение". Откроет программу 2026 года представитель Молдовы, а завершит вечер яркий номер от Сербии. По прогнозам букмекеров, в тройке лидеров остаются представители Франции, Греции и Дании. Между выступлениями участников свои композиции представят и автоматические финалисты конкурса – Италия и Германия.

Также мы писали, что Украину в этом году на песенном конкурсе будет представлять певица LELÉKA (настоящее имя – Виктория Лелека). Букмекеры прогнозируют ей 11-е место в рейтинге, шансы на победу украинки составляют около 2%. LELÉKA выйдет на сцену во втором полуфинале, 14 мая, и будет выступать под номером 12.

