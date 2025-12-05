Словения планирует выделить около 43 миллионов евро до конца года на усиление оборонных возможностей Украины. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.
Отмечается, что премьер провел в Киеве встречу с министром обороны Словении Борутом Сайовицем.
"Поблагодарил Словению за поддержку по всем важным направлениям, в частности за участие в инициативе PURL. Это действительно важная инициатива по усилению наших возможностей, прежде всего в области ПВО. Очень ценим, что Словения планирует выделить около 43 млн евро до конца года на этот механизм", - отметил Шмыгаль.
Он также отметил важность Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку между странами.
О чем еще говорили
"Сфокусировались на путях развития нашего сотрудничества. Готовы делиться опытом по применению дронов-перехватчиков, deepstrike и других типов БПЛА. Вместе изучаем возможности совместных индустриальных проектов в европейских инициативах EDIP и SAFE, а также в рамках "датской модели", - сообщил украинский министр.
Кроме того, чиновники обсудили возможность предоставления тренировочного вооружения для подготовки украинских воинов.
"Другой вопрос - направление российских замороженных активов на поддержку украинской обороны", - отметил Шмыгаль.
Последние новости о PURL
Как известно, PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) является совместной программой Соединенных Штатов Америки и НАТО, которая позволяет Украине получать американское оружие за счет стран-партнеров, которые являются членами Альянса.
Ранее издание Bloomberg со ссылкой на заявление министра иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщило, что эта страна не будет участвовать в программе PURL, поскольку уже начались "мирные переговоры".
Кроме того, сообщалось, что накануне встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе представители посольства США в Афинах передали просьбу Вашингтона, чтобы Греция присоединилась к PURL.