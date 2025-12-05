С коллегой из Словении они обсудили возможность предоставления тренировочного вооружения для подготовки украинских военнослужащих.

Словения планирует выделить около 43 миллионов евро до конца года на усиление оборонных возможностей Украины. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

Отмечается, что премьер провел в Киеве встречу с министром обороны Словении Борутом Сайовицем.

"Поблагодарил Словению за поддержку по всем важным направлениям, в частности за участие в инициативе PURL. Это действительно важная инициатива по усилению наших возможностей, прежде всего в области ПВО. Очень ценим, что Словения планирует выделить около 43 млн евро до конца года на этот механизм", - отметил Шмыгаль.

Он также отметил важность Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку между странами.

О чем еще говорили

"Сфокусировались на путях развития нашего сотрудничества. Готовы делиться опытом по применению дронов-перехватчиков, deepstrike и других типов БПЛА. Вместе изучаем возможности совместных индустриальных проектов в европейских инициативах EDIP и SAFE, а также в рамках "датской модели", - сообщил украинский министр.

Кроме того, чиновники обсудили возможность предоставления тренировочного вооружения для подготовки украинских воинов.

"Другой вопрос - направление российских замороженных активов на поддержку украинской обороны", - отметил Шмыгаль.

Последние новости о PURL

Как известно, PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) является совместной программой Соединенных Штатов Америки и НАТО, которая позволяет Украине получать американское оружие за счет стран-партнеров, которые являются членами Альянса.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на заявление министра иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщило, что эта страна не будет участвовать в программе PURL, поскольку уже начались "мирные переговоры".

Кроме того, сообщалось, что накануне встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе представители посольства США в Афинах передали просьбу Вашингтона, чтобы Греция присоединилась к PURL.

