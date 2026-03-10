'Сын Хаменеи неприемлем': почему новый верховный лидер Ирана раздражает США, - Sky News

Сын убитого духовного лидера Али Хаменеи унаследовал власть в Иране, а его тесные связи с силовиками вызывают сомнения относительно перспектив мира.

56-летний Моджтаба Хаменеи официально утвержден новым верховным лидером Ирана. Он стал лишь третьим человеком в истории страны, занявшим эту должность, унаследовав власть после гибели своего отца – аятоллы Али Хаменеи, пишет Sky News.

По сообщениям, многолетний духовный лидер Ирана погиб в своем комплексе в Тегеране в первый день войны в результате авиаудара. Он возглавлял страну более 37 лет. Сам Моджтаба во время атаки не находился в резиденции, однако, по данным СМИ, его мать, жена и дочь погибли.

Малопубличный наследник

Новый руководитель Ирана долгое время оставался малоизвестной фигурой. Он является вторым сыном Али Хаменеи и на протяжении многих лет держался в тени, редко выступая публично.

Видео дня

Моджтаба Хаменеи служил в батальоне "Хабиб" Корпуса стражей исламской революции во время ирано-иракской войны 1980-х годов. Именно служба в этой структуре помогла ему установить тесные связи с представителями силовых элит, которые сегодня занимают ключевые посты в государстве.

Его также связывают с жестким подавлением антиправительственных протестов в стране.

Критика с Запада

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал новое назначение, назвав Моджтабу Хаменеи "легковесом" и заявив, что Вашингтон хотел бы видеть в Иране лидера, который будет способствовать миру:

"Сын Хаменеи для меня неприемлем... Мы хотим кого-то, кто принесет гармонию и мир в Иран".

Журналистка и автор книги о стране Тара Кангарлу заявила, что новый верховный лидер имеет значительное влияние в структурах КВИР и контролирует значительную часть политической и экономической инфраструктуры государства.

Династия вместо республики

Верховный лидер Ирана формально избирается Ассамблеей экспертов Ирана – органом из 88 исламских богословов, лояльных режиму.

Однако передача власти от отца к сыну фактически создает в стране политическую династию, что вызывает споры среди иранского общества. Исторически иранцы уже свергали правящие династии – в частности, во время Исламской революции 1979 года.

Аналитики считают, что тесные связи нового лидера с Корпусом стражей исламской революции свидетельствуют об усилении влияния сторонников жесткой линии в иранской политике.

Это, по мнению экспертов, может осложнить любые переговоры о завершении войны и ухудшить перспективы стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Новый верховный лидер Ирана - последние новости

Как сообщал УНИАН, Совет экспертов Ирана избрал Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером страны. Моджтаба Хаменеи является вторым по старшинству сыном покойного бывшего высшего руководителя Ирана Али Хаменеи. Он родился в Мешхеде в 1969 году.

В 2019 году США ввели санкции против Моджтабы Хаменеи в рамках политики, направленной против лиц, связанных с Али Хаменеи. В Вашингтоне заявляли, что он причастен к репрессиям внутри Ирана и за его пределами.

Вас также могут заинтересовать новости: