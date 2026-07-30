Ночной удар РФ по Украине: во Львове горят дома, есть пострадавшие и люди под завалами

В ходе очередной массированной атаки России в ночь на четверг, 30 июля, оккупанты нанесли удар сразу по нескольким областям Украины. В частности, несколько взрывов прозвучали во Львове. Горят жилые дома на улицах Патона и Выговского.
"Продолжается спасательная операция. На месте работают все необходимые службы", - заявил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.
Также по его словам, под завалами дома на улице Патона остаются люди. Местные жители присоединились к спасательной операции и помогают разбирать завалы.
Обновлено. 7:18. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram заявил, что число пострадавших в результате ракетной атаки по Львову возросло до 15.
Из них 14 госпитализировали. В частности, одного спасателя.
Обстрел в ночь на 30 июля - что известно
Ранее УНИАН сообщал, что оккупанты атаковали Украину ударными дронами и ракетами. Военно-воздушные силы сообщали о баллистических ракетах в направлении Киева, Днепра и Кривого Рога. Также взрывы прогремели в районе Винницы, Харькова, Черкасс, Львова и Сум.
В частности, под Кривым Рогом россияне прямым попаданием ракеты "Искандер-М" убили многодетную семью. Погибли двое девочек (5 и 12 лет), а также четверо взрослых.