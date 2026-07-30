Удары ВСУ влияют на РФ, но Путин по-прежнему привержен войне, – The Conversation

Экономическая и социально-политическая ситуация в РФ пока не настолько плоха, чтобы это заставило Путина прекратить войну.

Украинские дальнобойные удары беспилотников по военным и промышленным объектам на территории России и в оккупированном Крыму все более ощутимо влияют на ход войны и настроения российского общества. В то же время говорить о скором крахе режима Владимира Путина или завершении войны пока преждевременно. Об этом в авторской статье для The Conversation пишет профессор истории Западного университета (Канада) Олекса Драчевич.

Аналитик отмечает, что в последние месяцы Украина значительно расширила географию ударов и усилила их интенсивность. Одним из самых заметных последствий кампании ударов по НПЗ стали перебои с топливом в России. Из-за повреждений инфраструктуры в стране выросли цены на топливо, возникли многочасовые очереди на автозаправках, а отдельные службы такси были вынуждены нормировать расход топлива. Сообщается также, что России пришлось импортировать топливо.

На этом фоне, отмечает Драчевич, социологические опросы последних недель свидетельствуют о появлении первых признаков недовольства войной среди россиян. Особенно это ощущается в крупных городах России и в оккупированном Крыму, где атаки беспилотников привели к дефициту топлива и отдельных продуктов, непосредственно повлияв на повседневную жизнь людей.

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Впрочем, автор подчеркивает, что реакция Кремля не свидетельствует о готовности завершить войну. Путин подписал закон о дальнейшем расширении российской армии, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вновь заявил, что предпосылкой мира должно стать выполнение долгосрочных требований Москвы, в частности передача оккупантам всех территорий, которые они укажут.

Автор также отмечает, что Россия продолжает массированные ракетные и дронные атаки по гражданским объектам Украины, называя их ответом на украинские удары.

Несмотря на отдельные проявления недовольства, политическое положение Путина остается стабильным, считает Драчевич. По его мнению, даже если уровень народной поддержки несколько снизился, социологические опросы по-прежнему демонстрируют благосклонное отношение значительной части населения.

Таким образом, перспективы мира остаются призрачными из-за нежелания руководства России вести переговоры без выполнения своих требований. Автор приходит к выводу, что в ближайшее время не стоит ожидать ни краха российской власти, ни завершения войны.

"Режим Путина по-прежнему полностью предан войне, тогда как жизненно важная американская поддержка [Украины] зависит от изменчивой позиции Трампа. Но Украина продолжает демонстрировать свою решимость и военные возможности, а расширение кампании дальнобойных ударов беспилотниками становится важным фактором укрепления украинского морального духа – и потенциальным ударом по российскому", – отмечает Драчевич.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, эксперты считают, что новая волна принудительной мобилизации в России осенью может отсрочить окончание войны, но не изменит ее стратегических результатов. По оценкам, дополнительные мобилизованные способны лишь частично усилить российскую армию и не гарантируют прорыва украинной обороны.

Также мы приводили заявление Владимира Зеленского о том, что Путин утратил инициативу в войне, а украинские военные технологии изменили динамику боя. По его словам, в Украине уже работает около 500 компаний, разрабатывающих вооружение, и это превратило конфликт в гонку инноваций, где технологии нужно постоянно обновлять.

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