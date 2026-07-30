ГБР проводит обыски в более чем 100 ТЦК по всей Украине: в чем причина

Правоохранительные органы уделяют особое внимание случаям получения взяток за уклонение от мобилизации, а также фактам избиений и пыток военнообязанных со стороны сотрудников ТЦК.

В рамках операции "Честный призыв" проводятся обыски в более чем 100 территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК) по всей Украине. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Отмечается, что эта масштабная операция проводится во взаимодействии с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.

"Следственные действия проводятся в более чем 100 территориальных центрах комплектования и социальной поддержки различных уровней в большинстве регионов Украины", - говорится в сообщении.

Видео дня

В ГБР отмечают, что основное внимание сосредоточено на фактах содействия уклонению от мобилизации за деньги, а также превышении военнослужащими ТЦК служебных полномочий, в частности избиениях и пытках военнообязанных.

"Речь идет о комплексной работе по очистке системы, а не о реакции на один резонансный случай", - подчеркивают в ГБР.

При этом в ведомстве добавляют, что ожидаются задержания и предъявление подозрений фигурантам в различных регионах страны.

Коррупция в ТЦК - что известно

Как сообщал УНИАН, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец раскрыл масштабы коррупции в ТЦК и сказал в интервью "Новини.LIVE", что за выход из автобуса сотрудников ТЦК во время мобилизации военнообязанные платят 10 тыс. долларов взятки, а если их уже доставили в военкомат, то эта сумма удваивается.

"Это чтобы тебя просто сейчас выпустили. А завтра тебя могут снова поймать, мобилизовать. Проблема в том, что откупается одна часть общества, другая часть не имеет на это средств и идет воевать", - говорит он.

Вас также могут заинтересовать новости: