В Тихом океане субмарина потопила американский крейсер: особенности учений флота США

Учения затоплением боевого корабля дают морякам и инженерам реальный опыт и ценную информацию.

Списанный ракетный крейсер USS Mobile Bay был потоплен на американских учениях RIMPAC 2026 в Тихом океане. Как пишет UK Defence Journal, учений "Rim of the Pacific" корабли и самолеты проводили боевые стрельбы.

12 июля был потоплен крейсер Mobile Bay класса "Тикондерога". А 17 июля - списанный десантный корабль USS Peleliu. Оба корабля были потоплены в открытом океане.

Согласно сообщениям, по корпусу корабля выпустили ракеты HIMARS, противокорабельные ракеты, включая Type 12 и LRASM большой дальности, ракеты Spike и тяжелые торпеды. Ударные вертолеты AH-64 Apache армии США поразили крейсер ракетами Spike, находящимися в зоне прямой видимости.

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А подводная лодка Corner Brook выпустила тяжелую торпеду Mk 48, нанеся решающий удар по крейсеру. Это, к слову, первое участие канадской подводной лодки в учениях RIMPAC с 2014 года. Субмарина вернулась к полноценной оперативной службе в 2025 году после длительного перерыва в обычном рабочем цикле. А такой удар проверил способность лодки генерировать полную цепочку действий, от обнаружения и классификации до запуска оружия по крупному надводному боевому кораблю.

Также автор добавил, что использование списанного военного корабля в качестве полноразмерной мишени для стрельбы боевым оружием позволяет экипажам вести огонь по реальному корпусу. Также это дает инженерам представление о том, как современные суда поглощают повреждения и тонут.

Чем известен крейсер USS Mobile Bay

Он был введен в строй в феврале 1987 года и прослужил более 36 лет, прежде чем был выведен из эксплуатации в августе 2023 года. За более чем три десятилетия службы крейсер участвовал в операциях "Щит пустыни", "Буря в пустыне" и "Иракская свобода", применяя крылатые ракеты "Томагавк" в двух войнах. Также он доставлял гуманитарную помощь после извержения вулкана Пинатубо на Филиппинах в 1991 году.

Как США утилизируют самый длинный боевой корабль

Напомним, что ВМС США подписали контракт стоимостью 418 миллионов долларов на утилизацию первого в мире атомного авианосца USS Enterprise (CVN-65). Даже сегодня USS Enterprise имеет самую большую длину среди всех боевых кораблей мира, которая составляет 342 м. На его борту могли разместиться до 90 самолетов и вертолетов. Стандартный экипаж во время походов состоял из около 4600 человек.

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