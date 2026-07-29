Города практически нет: военные рассказали, что на самом деле сейчас происходит в Константиновке

Россияне постоянно пытаются штурмовать как украинскую пехоту, так и отдельные позиции в Константиновке.

Что сейчас происходит в Константиновке, насколько реально для украинских военных сейчас туда прорваться и идет ли речь об окружении города. Об этом украинские военные рассказали "Суспильному".

По словам командира подразделения Kurt & Company group в составе 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода с позывным Курт, россияне постоянно пытаются штурмовать как украинскую пехоту, так и отдельные позиции в Константиновке.

"Тяжелые бои и перестрелки идут по всему городу, но большую его часть мы все равно контролируем, и противник в основном находится на флангах. Пытаются нас обойти, отрезать, но мы держим там оборону. Мы находимся просто постоянно под ударами КАБ - просто выносят позиции авиабомбами. Это единственное, что еще приносит успех россиянам, и это большая проблема для нас", - сказал он.

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В пресс-службе 36-й бригады морской пехоты, действующей на этом направлении, сообщили, что границы зоны боевых действий, то есть территории, находящейся под постоянным огневым воздействием обеих сторон, в Константиновке являются условными и постоянно меняются. При этом все зависит от активности FPV-дронов, артиллерии и авиации.

"Наиболее опасными остаются открытые участки местности, логистические маршруты и подступы к городу, где противник пытается максимально затруднить перемещение личного состава, техники и наземных роботизированных комплексов", - отметили там.

По их словам, противник уже давно отказался от масштабных механизированных штурмов и делает ставку на тактику инфильтрации небольших пехотных групп.

"В то же время, даже "группами" их назвать сложно, ведь передвижение часто осуществляется поодиночке или по двое военнослужащих - они пытаются находить возможные слабые места в боевых порядках украинских подразделений, активно используют особенности местности, разрушенные здания и "зеленку", - отметили в пресс-службе.

Курт утверждает, что проблема в том, что россияне проникают по одному-двое, маскируются под гражданских, легко смешиваются в подвалах с "мирными" и поэтому их очень сложно вычислить:

"Думаю, до тысячи мирных жителей в Константиновке еще прячутся в подвалах, возможно, меньше. Константиновка стирается с лица земли, города почти не существует, он разрушен. А те дома, которые еще целы, - это одни коробки".

При этом россияне пытаются установить на основных дорогах, ведущих в Константиновку, непрерывный огневой контроль не только с помощью артиллерии, но и с помощью FPV-дронов. По словам военных, город пока не находится в изоляции.

"Говорить о полуокружении Константиновки пока некорректно. Фланговые участки, действительно, остаются наиболее напряжёнными, поскольку враг пытается охватить город, а не вести фронтальные штурмы. В то же время направления, которые удерживают подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты и других составляющих Сил обороны Украины, остаются под контролем украинских военных", - заверили в пресс-службе 36-й бригады морской пехоты.

Курт подтвердил, что "дорога на Константиновку - это аттракцион".

"Это значит, что ты можешь уехать и не вернуться. В моем подразделении потерь при выходах нет. При этом выход по времени длится по-разному. Зависит от позиции, на которую нужно выйти, от груза, который нужно доставить. Пребывание бойца на позициях зависит от интенсивности разведки противника, от обстрелов. Мы можем находиться там от десяти дней до месяца. Думаю, что сдерживать россиян в Константиновке нам придется долго. Но на войне "долго" бывает и один день", - добавил военный.

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