Украина потеряла истребитель F-16, - Воздушные силы

Пилот находится в полной безопасности, его успешно эвакуировали и доставили в медицинское учреждение для обследования и диагностики.

Украина на одном из направлений фронта потеряла истребитель F-16. Об этом сообщают Воздушные силы.

"29 июля 2026 года была потеряна связь с истребителем F-16 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. На одном из направлений фронта пилот выполнял боевую задачу по перехвату воздушных целей противника. По предварительным данным, на борту самолета произошла нештатная ситуация, летчик был вынужден катапультироваться", - отметили там.

По их словам, в настоящее время пилот находится в полной безопасности, его успешно эвакуировали и доставили в медицинское учреждение для обследования и диагностики.

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"На месте падения самолета работают эксперты и правоохранители, жертв среди гражданского населения и разрушений не зафиксировано. Причины инцидента устанавливаются", - добавили в ВС.

Украинские F-16 в войне

Недавно глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джон Дэниел Кейн заявил, что украинский самолет F-16 впервые сбил российский истребитель.

"Поэтому я думаю, что их способность наращивать эшелонированную оборону за последние несколько лет существенно выросла", - добавил он во время слушаний в Комитете Сената США.

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