В банках и обменниках доллар подешевел: актуальный курс валют в Украине

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,64 грн, а евро – 50,97 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 30 июля, снизился на 5 копеек и составляет 45,14 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,64 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 12 копеек и составляет 51,60 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,97 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,95 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,85 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,53 грн/евро, а курс продажи – 51,25 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 30 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,88 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня незначительно ослабла: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,08 гривни за один евро, то есть гривна потеряла 1 копейку.

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов считает, что в августе курс доллара в Украине, скорее всего, будет находиться в пределах 44,7–45,7 гривни, а курс евро – в коридоре 51–52,50 гривни. По базовому сценарию резких и неконтролируемых курсовых скачков не ожидается.

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