На Украину летели 74 ракеты и сотни дронов: Воздушные силы раскрыли масштабы ночного удара

Всего россияне запустили 358 средств воздушного нападения.

В ночь на 30 июля, начиная с 18:00 29 июля, российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением 358 средств воздушного нападения – 74 ракет и 284 БПЛА различных типов. Об этом говорится в отчете Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что основным направлением удара были Киевская и Львовская области. Также были атакованы Днепропетровская, Сумская, Винницкая, Полтавская, Николаевская и Ивано-Франковская области.

"Особенность массированной атаки – одновременное применение средств воздушного нападения различных типов с разных направлений, применение большого количества "баллистики" и крылатых ракет", – сообщили в Воздушных силах.

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По данным ведомства, всего радиотехнические войска зафиксировали 358 средств воздушного нападения:

4 противокорабельные ракеты "Циркон/Оникс" (район запуска – Курская область РФ);

9 баллистических ракет "Искандер-М/С-400/KN-23" (районы запуска – Брянская, Воронежская, Курская области РФ);

61 крылатая ракета "Х-101/Калибр" (район запуска – Вологодская область, Новороссийск, РФ);

284 ударных БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивных), "Гербера", "Италмас", дронов-имитаторов типа "Пародия" (со сторон Брянска, Курска, Орела, Шаталова РФ).

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, по состоянию на 9 часов противовоздушная оборона сбила/подавила 320 целей – 55 ракет и 265 беспилотников различных типов:

1 баллистическую ракету "Искандер-М/С-400/KN-23";

54 крылатые ракеты "Х-101/Калибр";

265 вражеских БПЛА различных типов.

В Воздушных силах отметили, что, по предварительной информации, по состоянию на 9:00 зафиксировано попадание 3 противокорабельных, 6 баллистических и 2 крылатых ракеты, а также 17 ударных БПЛА в 20 точках и падение обломков сбитых ракет в 13 точках.

"Информация о восьми ракетах уточняется. Атака продолжается! В воздушном пространстве Украины находятся несколько ударных БПЛА", – добавили в Воздушных силах.

Последствия удара РФ

Как сообщал ранее УНИАН, оккупанты ночью обстреляли Киев и область. В Оболонском районе произошло возгорание торговых павильонов на территории рынка, пострадал человек. В Святошинском районе случился пожар на территории гаражного кооператива. Во время тушения было обнаружено тело погибшего. Кроме того, пострадал мужчина, его госпитализировали. Также в этом районе возник пожар в пятиэтажном нежилом здании. В Киевской области пострадали пять человек из-за вражеской атаки, среди которых один ребенок.

Ночной удар РФ по Львову привел к пожару в жилых домах. По состоянию на 9:00 известно о 20 пострадавших в городе. Мер Андрей Садовый сообщил, что спасатели продолжают деблокировать людей из-под завалов. В общей сложности повреждено более 20 жилых домов, а также школу и два детских сада.

Кроме того, произошло прямое попадание "Искандера" в дом под Кривым Рогом, в результате чего оборвалась жизнь целой многодетной семьи Вороновых из поселка Радушное. Погибли две девочки 5 и 12 лет, а также четверо взрослых. Пострадали еще 8 человек, в том числе мальчики 6 и 15 лет.

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