Федоров озвучил свою версию причины своей отставки

По его словам, после начала реформ в системе закупок и тендеров давление на министерство якобы усилилось, а в медиапространстве начали "сеять негатив".

Экс-министр обороны Михаил Федоров утверждает, что настоящая причина его увольнения -не конфликт с бывшим главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, а якобы реформа закупок в Минобороны. Об этом он рассказал в интервью для УП.

По его словам, после начала изменений в системе закупок и тендеров вокруг министерства якобы усилилось давление, а в медиапространстве начали "сеять негатив".

"Мы начали реформировать процессы в сфере закупок и тендеров. Это вызвало большое недовольство у многих людей", - утверждает он.

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Федоров также заявил, что он якобы заранее предупреждал президента, что изменения вызовут недовольство. В ответ Владимир Зеленский, по его словам, советовал ему поступать так, как считает правильным - "по совести".

"Очень много людей окружили Министерство обороны и меня как министра, потому что мы начали перестраивать многие различные процессы внутри. И из того, что начало происходить в публичном пространстве -определенное давление, определенные правоохранительные органы вокруг нашей работы -где-то с начала апреля стало понятно, что градус поднимается. И что это чем-то закончится", - сказал Федоров, излагая свою версию недавних событий.

Отставка Федорова

Ранее Ольга Решетилова, возглавляющая Офис военного омбудсмена, заявила, что они направляли бывшим министрам обороны Денису Шмыгалю и Михаилу Федорову предложения, касающиеся реформы ТЦК, в течение последних полугода постоянно участвовали в совещаниях по этому вопросу, однако никакого прогресса в этой области до сих пор нет.

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