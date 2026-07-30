Почему нельзя смешивать соду и уксус при уборке: эксперты объяснили главную ошибку

По словам ученых, существуют веские причины, по которым каждый из этих ингредиентов ценится отдельно.

Многие слышали, что смесь пищевой соды и уксуса - чудодейственное средство для уборки. Посыпьте поверхность содой, полейте ее уксусом, и химическая реакция должна удалить даже самые сложные пятна. Однако издание Ziare.com выяснило, действительно ли такая смесь так эффективна, как о ней говорят.

"Я понимаю, почему люди так поступают. Действительно понимаю. Если смешать уксус с пищевой содой, это ничем не отличается от растворения такого же количества поваренной соли в воде и последующей чистки этим раствором. Другими словами, это почти ничего не дает", - объяснил Chem Thug, аспирант по органической синтетической химии и автор контента в социальных сетях.

Почему пищевая сода и уксус так популярны для уборки?

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Как отметила доцент кафедры пищевых наук Университета Миссури и руководитель отдела пищевой химии в Институте пищевых технологов Ванесса Чжан, есть веские причины, по которым каждый из этих ингредиентов ценится отдельно.

"Бикарбонат натрия - это щелочное вещество с рН примерно 9, что делает его очень эффективным для нейтрализации и удаления жирных пятен. Уксус же - разбавленный раствор уксусной кислоты - представляет собой кислоту с рН около 2 и эффективно растворяет минеральные отложения, такие как кальций и магний, характерные для жесткой воды. Их природные свойства, низкая цена и относительно небольшое воздействие на окружающую среду делают пищевую соду и уксус популярным выбором для экологичных и нетоксичных чистящих средств", - объяснила она.

Почему их не стоит смешивать?

Бикарбонат натрия вступает в реакцию с уксусом и образует углекислый газ - нестабильное вещество, которое быстро разлагается на воду и углекислый газ.

"По сути, все превращается в диоксид углерода - тот газ, который вы видите в виде пузырьков, когда смешиваете эти два ингредиента. Если вам нужны только пузырьки, вы получили бы тот же эффект, просто сильно подув на поверхность, которую собираетесь очистить", - подчеркивает Chem Thug.

Когда же все-таки можно использовать соду и уксус вместе?

В то же время эксперты не призывают полностью отказываться от этой комбинации.

"С технической точки зрения эта смесь может быть полезна в быту, поскольку образующиеся пузырьки помогают отделить грязь или прочистить стоки", - добавляет Чжан.

Однако она отмечает, что, несмотря на то, что реакция сопровождается образованием пузырьков, раствор является лишь слабощелочным и растворяет жир не так эффективно, как сода, используемая отдельно. В свою очередь, уксус теряет способность растворять минеральные отложения, ведь сода снижает его кислотность.

"Лучшая стратегия - использовать бикарбонат натрия и уксус по отдельности. Смешивайте их только тогда, когда вам нужен механический эффект пузырьков, например, для отслоения грязи или прочистки стока", - посоветовала специалист.

Что можно смешать с уксусом вместо этого?

Как отмечает Chem Thug, уксус гораздо эффективнее действует в сочетании с битартратом калия - ингредиентом, который используется в кондитерском и хлебопекарном деле.

"Когда его смешивать с уксусом или даже с лимонным соком, образуется винная кислота, которую можно эффективно использовать для чистки фарфора, алюминия, меди и латуни", - объясняет специалист.

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