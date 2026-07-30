Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами: есть много попаданий и жертвы

Воздушные силы сообщали о баллистических ракетах в направлении Киева, Днепра и Кривого Рога.

В ночь на 30 июля российские оккупанты атакуют различные регионы Украины ракетами и ударными дронами. Об этом сообщают Воздушные силы и местные власти.

Обновлено 05:46. Новые ракеты с Сумщины на Полтавщину курсом на Миргород, Ромодан.

Во Львове известно о шести травмированных, сообщил Садовый.

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Обновлено 05:43. В селе Радушное под Кривым Рогом погибли девочки 5 и 12 лет и четверо взрослых, сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Еще 8 человек получили ранения, среди них двое детей - мальчики 6 и 15 лет.

Обновлено 05:32. Есть информация о травмированных во Львове, сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

Мэр Садовый сообщил, что в городе горят жилые дома на улицах Патона и Выговского.

Обновлено 05:18. Предварительно, во Львове повреждены две многоэтажки. Работают спасатели, сообщили в ОВА.

Обновлено 05:11. В Ивано-Франковской области и в городе также были слышны взрывы, сообщил городской голова Марцинкив.

Обновлено 05:06. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе предварительно есть повреждения жилых домов.

Обновлено 05:00. Баллистическая ракета на Киев.

Обновлено 04:52. В Ивано-Франковской области также были слышны взрывы, сообщает Суспильне..

Обновлено 04:41. Цели на Львов и Бурштын.

В ОВА сообщили, что во Львове звучат взрывы, работает ПВО.

Обновлено 04:36. Ракеты летят на Львовщину из Тернопольщины и на Волыни на Владимир/Устилуг. Также цели в направлении Ивано-Франковска.

Обновлено 04:30. Ракеты из Хмельнитчины - курсом на Тернопольщину, мимо Сатанова курсом на запад и из Ривненской области на Волынь.

Обновлено 04:22. Ракеты летят на Хмельнитчине мимо Изяслава западным курсом. Также цели на Дубно.

Обновлено 04:14. Ракеты на Житомирщине мимо Бердичева направляются по западному курсу. Также КР в Винницкой области курсом на Ладыжин.

Обновлено 04:04. Группы ракет с Черкасской и Кировоградской области курсом на запад.

Также ракеты в Винницкой области летят курсом на Гайсин.

Обновлено 03:57. Киевщина - КР мимо Березань, курсом на Обухов, Украинку.

КР на Киев, Бровары - с северо-востока. Также ракеты на Белую Церковь.

Обновлено 03:49. Группы крылатых ракет курсом на Черкассы и Кременчуг. Также ракеты мимо Прилук, курсом на запад, мимо Нежина, курсом на юго-запад.

Обновлено 03:45. Группы ракет летят мимо Гадяча курсом на Лубны, Ромодан, Миргород.

"Калибры" на Херсонщине мимо Великой Александровки курсом на северо-запад.

Обновлено 03:40. Новые группы крылатых ракет в Сумской области - курс на Полтавщину.

Обновлено 03:35. Группы БпЛА мимо Казатина Винницкой области и Бердичева Житомирской области - курсом на запад. Группа крылатых ракет в Сумской области - курс на Полтавщину/Черниговщину.

Обновлено 03:16. По данным Воздушных сил, отмечены пуски крылатых ракет "Калибр" из района Новороссийска.

Обновлено 03:10. Местные паблики сообщают, что тела 2 взрослых, 2 детей достали из-под завалов в Радушном Днепропетровской области.

"Это дом многодетной семьи. По нашей информации, в нем проживало 10 детей. Разбор завалов продолжается! Два дома полностью разрушены. Госпитализировали маму с детьми из другого дома. Есть еще пострадавшие", - говорится в сообщении.

Обновлено 02:58. В результате удара по столице есть погибший, сообщили в КГВА.

В Воздушных силах подтвердили, что произведено несколько волн пусков крылатых ракет Х-101 с самолетов стратегической авиации: Ту-95МС и Ту-160.

Обновлено 02:52. Группа БпЛА на юге Киевщины двигается курсом на Виннитчину/Житомирщину.

Обновлено 02:37. Мониторы сообщают о пусках примерно 35 крылатых ракет с Ту-160 и Ту-95МС.

Обновлено 02:26. Дрон попал по промзоне Новобаварского района, сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Обновлено 02:16. В районе Винницы, Харькова, Черкасс, Кривого Рога и Сум прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики РФ.

Обновлено 01:54. Пуск баллистических ракет в направлении Винницы. В Винницкой области были слышны звуки взрывов, сообщило "Сиспильне".

Мэр Кличко также сообщил о возгорании в гаражном кооперативе Святошинского района.

Мэр Кличко сообщил, что в Святошинском и Оболонском районах Киева в результате падения обломков произошло возгорание на территории нежилых зданий.

Мониторинговые каналы сообщали, что по состоянию на 1:30 в воздухе в общей сложности находились как минимум 3 самолета Ту-160 с аэродрома "Украинка" и 4 самолета Ту-95МС с аэродрома "Оленья".

Военно-воздушные силы сообщали о баллистических ракетах в направлении Киева, Днепра и Кривого Рога. СМИ сообщали о взрывах в столице и Кривом Роге.

"Враг наносит удары по столице баллистическими ракетами. Угроза дальнейших атак сохраняется. Находитесь в укрытиях!", - написал мэр Киева Виталий Кличко.

Удары РФ по Украине

Вечером 29 июля президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия подготовилась к массированному удару и может нанести его этой ночью. Он призвал партнеров предоставить Украине ракеты для систем Patriot, а украинцев - реагировать на сигналы воздушной тревоги.

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