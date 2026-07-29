РФ несколько суток назад подготовилась к массированному удару и может его нанести этой ночью, - Зеленский

Он призвал партнеров предоставить Украине ракеты для систем "Пэтриот".

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия подготовилась к массированному удару и может нанести его сегодня ночью. Об этом он сообщил в вечернем посте.

"Был доклад командующего Воздушными Силами ВСУ Анатолия Кривоножка. Россияне несколько суток назад подготовились к массированному удару, и именно этой ночью высока вероятность того, что удар будет нанесен", - написал он.

По его словам, важно, чтобы наши партнеры полностью понимали, что происходит и что от их готовности или неготовности помочь ракетами для ПВО напрямую зависит защита жизней людей.

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"Прежде всего это касается Соединённых Штатов и тех партнёров, которые располагают ракетами для систем Patriot и могут ими поддержать нашу оборону. Каждый из партнёров знает, что необходимо, и точно понимает последствия промедления. Пожалуйста, во всех регионах Украины сегодня обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги и берегите себя", - добавил Зеленский.

Удары РФ по Украине

Ранее советник президента Сергей Бескрестнов (Флеш) рассказал, что из-за того, что ретрансляторы в Беларуси пока не включены, российские дроны-камикадзе "Шахед"/"Герань" не могут долететь до запада Украины.

Он отметил, что если их включить, то до Львовской области, Волыни и других областей долетят управляемые ударные дроны, применяющие новую тактику противника.

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