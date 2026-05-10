'Хезболла', вероятно, уничтожила установку 'Железного купола' FPV-дроном (видео)

Война на Ближнем Востоке становится всё больше похожей на российско-украинскую.

Боевики террористической группировки "Хезболла", базирующейся в Ливане, вероятно, поразили пусковую установку израильского комплекса противовоздушной обороны "Железный купол". Соответствующее видео обнародовали сами террористы.

На кадрах видно, как FPV-дрон беспрепятственно подлетает к боевой позиции, где стоит пусковая установка, и поражает ее. После этого боевики дождались прибытия технического персонала и нанесли повторный удар уже по израильским военным.

Пока неизвестно, пострадали ли люди в результате атаки. Также не совсем понятно, была ли пусковая установка настоящей. Как пишет "Милитарный", в июне 2024 года боевики "Хезболлы" уже заявляли о поражении пусковой установки "Железного купола" с помощью противотанкового ракетного комплекса Almas. Однако тогда выяснилось, что они попали в макет.

OSINT-аналитик, действующий на платформе X под псевдонимом The Dead District, пишет, что и на этот раз, вероятно, террористы отстрелялись по макету, поскольку пораженная установка выглядит слишком подозрительно и не совсем похожа на настоящую.

Справка УНИАН. "Железный купол" – это израильская всепогодная система противовоздушной обороны, предназначенная для перехвата неуправляемых ракет малого радиуса, артиллерийских снарядов и минометных мин. Система работает по принципу "избирательного перехвата": радар обнаруживает угрозу на расстоянии 4–70 км, боевой компьютер оценивает, упадет ли снаряд в населенном районе, и только тогда запускает ракету-перехватчик. Официальная эффективность против угроз, которые система решает перехватывать, составляет 85–90%.

Как писал УНИАН, Южная Корея запускает в серийное производство свой новейший истребитель, который должен заменить устаревшие самолеты, когда-то купленные в США. Новинка относится к "4,5 поколению", что делает ее гарантированным победителем в войне с КНДР, но потенциальной жертвой в войне с Китаем.

Также мы рассказывали, что Северная Корея стремительно модернизирует свою сухопутную армию. В частности, началось перевооружение артиллерийских подразделений, которые переходят на новейшую самоходную гаубицию увеличенного калибра.

