США учли позицию Украины: дипломат рассказал о крахе 'духа Анкориджа'

В настоящее время Украина и США, скорее всего, обсуждают "исходные позиции" соглашения о прекращении войны.

США признали, что Украина отказалась от предложения, которое ей навязывал так называемый "дух Анкориджа". Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины в 2019-2020 годах, посол Украины в Великобритании в 2020–2023 годах Вадим Пристайко в интервью Radio NV.

"Наша субъектность возросла не только на бумаге, о чем мы любили говорить в своих статьях и выступлениях. Нет, наша субъектность связана с тем, что мы, например, отказались от того предложения, которое нам навязывалось "духом Анкориджа". Это признала американская сторона", - подчеркнул он.

По словам Пристайко, то, что предложения о прекращении войны РФ против Украины, появившиеся после встречи в Анкоридже президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина, провалились, ведь не устраивают Украину, сообщил государственный секретарь США Марко Рубио.

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"Надо, условно говоря, похвалить их за способность политически признать свою неправоту. А именно так это и выглядело, когда Рубио сказал, что "нет-нет, мы этого больше не делаем, потому что это не устраивает украинцев". Не американцев, заметьте, а украинцев. Каким бы незначительным партнером мы ни были по отношению к американцам, они уважают и учитывают нашу точку зрения", - заверил дипломат.

Он подчеркнул, что сейчас Украина и США, скорее всего, обсуждают "исходные позиции" соглашения о прекращении войны РФ против Украины, которые затем будут представлены российской стороне.

Мирные переговоры - последние новости

Ранее заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица объяснил, почему Украина имеет преимущество в переговорах с РФ. По его словам, это уже не просто война пехоты и артиллерии, "это война XXI века, и у нас есть преимущество".

"Это стало очевидным не только для украинцев, но и для наших партнеров, и для США. В России эта война - решение всего одного человека. В России эту войну в любой момент может остановить только один человек. Если мы будем продолжать делать то, что делаем, нанося удары на большую дальность, рано или поздно у российского лидера останется только один выбор: сесть за стол переговоров и обсудить, как остановить эту войну", - считает Кислица.

В то же время издание Foreign Affairs писало, что Путин попытается превратить мирные переговоры в фарс, чтобы ослабить Киев. Журналисты отмечают, что Путин использовал переговоры в Минске, чтобы отвлечь внимание от Украины и вывести европейские страны из равновесия.

"Он надеялся, что интерес к Украине угаснет, а после этого - спровоцировать политический коллапс в Киеве. Когда желаемые результаты Минских соглашений не материализовались, Путин вновь прибег к войне", - написали в публикации.

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