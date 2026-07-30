Археологи вскрыли 500-летнюю гробницу царя: последствия для них были фатальными

Вскоре после вскрытия гробницы польского короля Казимира IV Ягеллона в 1973 году десять исследователей загадочным образом скончались.

В 1973 году польские национальные новости были полны волнения, когда археологи готовились вскрыть гробницу почитаемого польского монарха Казимира IV Ягеллона. Об этом пишет Popular Mechanics.

Отмечается, что хотя государство строго ограничивало доступ к древним памятникам, архиепископ Кракова Кароль Войтыла (будущий Папа Иоанн Павел II) предоставил исследовательской группе специальное разрешение на вход в склеп царя, правившего до своей смерти в 1492 году.

Всего через несколько дней после вскрытия гробницы четверо из 12 исследователей, вошедших в склеп, погибли. Через 10 недель это число подскочило до 10. В конце концов, через несколько лет погибли 15 человек, которые либо находились внутри гробницы, либо работали с телом в лаборатории.

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Интересно, что современный миф о "проклятии мумии" зародился в 1922 году с вскрытием гробницы Тутанхамона. После смерти руководителя экспедиции лорда Карнарвона всего через пять недель после проникновения в знаменитую погребальную камеру египетского фараона, общественность убедилась, что это место проклято. Смерть Карнарвона часто объясняют странным сочетанием укуса зараженного комара и пневмонии, но медицинское сообщество в этом не уверено.

В исследовании 2003 года,на основе анализа его симптомов был сделан вывод о том, что смертельная инфекция, вызванная инвазивным грибком аспергиллезом, - вдыхаемым непосредственно из гробницы - "остается возможной".

Не зная о возможности заражения грибком с 1922 года, польские исследователи, как утверждается, шутили о проклятии перед тем, как войти в склеп короля Казимира Ягеллона в часовне Вавельского королевского замка в 1973 году. Однако это перестало быть смешным, когда число смертей начало расти.

В исследовании 2015 года, опубликованном в журнале Journal of the Air & Waste Management Association, были взяты пробы воздуха и поверхностей в ряде склепов, включая Вавельский и другие в Польше. Его авторы написали:

"Количество грибков в склепе превышает рекомендуемые пределы для профессионального воздействия. Работники, находящиеся в склепах, должны знать об этих опасностях".

Важно, что похоронные обряды того времени в значительной степени способствовали росту смертельно опасных грибковых спор. Король Казимир IV Ягеллон, родившийся в 1427 году, впервые стал великим князем Литовским в 1440 году, а затем королем Польши в 1447 году. Считающийся одним из великих королей той эпохи, он во время своего правления способствовал повышению статуса Польши в Европе. Он умер в возрасте 65 лет в 1492 году. Дни после его смерти были чрезвычайно жаркими, и его тело уже разлагалось к тому времени, как его накрыли тканью и похоронили в простом деревянном гробу.

Когда исследователи открыли гробницу почти 500 лет спустя, 13 апреля 1973 года, гроб уже сгнил, но грибок продолжал размножаться. Более поздний анализ образцов из гробницы Казимира выявил плотную смесь грибов, включая Aspergillus, Penicillium rubrum и Penicillium rugulosum. Обычно эти споры вызывают только лихорадку и воспаление. Но при вдыхании в огромных концентрациях, обнаруженных внутри запечатанной гробницы, этот грибковый коктейль становится смертельным.

Отмечается, что если иммунная система жертвы ослаблена другой инфекцией, грибы могут колонизировать глубокие слои легких, превращая симптомы, похожие на аллергию, в смертельное состояние, которое может возникнуть за считанные дни - или незаметно развиваться в течение многих лет.

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