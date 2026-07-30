Катастрофа F-16 во время боевого задания: ГБР начало расследование

Ведётся расследование в связи с нарушением правил полётов или подготовки к ним, а также правил эксплуатации летательных аппаратов.

Сотрудники Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту катастрофы истребителя F-16 Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины, произошедшей во время выполнения боевого задания в Полтавской области, сообщает ГБР.

При этом в Telegram отмечается, что, по предварительной информации, 29 июля 2026 года около 18:45 в Кременчугском районе Полтавской области во время выполнения боевого задания потерпел крушение самолет F-16 Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины. "Пилот успел катапультироваться. Его жизни пока ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа проводила неотложные следственные (розыскные) мероприятия, которые длились всю ночь и продолжаются утром.

Видео дня

"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 416 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил полётов или подготовки к ним, а также правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее катастрофу", – сообщает ГБР.

Потеря истребителя F-16

Как сообщал УНИАН, вчера, 29 июля, Воздушные силы сообщили, что на одном из направлений фронта потеряли истребитель F-16.

Отмечалось, что пилот выполнял боевую задачу по перехвату воздушных целей противника. По предварительным данным, на борту самолета произошла нештатная ситуация, летчик был вынужден катапультироваться.

Вас также могут заинтересовать новости: