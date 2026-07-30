7 вещей, которые возвращаются в моду: их не стоит выбрасывать из гардероба

Стилисты назвали одежду, которая всегда возвращается в тренды.

Избавление от лишних вещей в гардеробе – приятное занятие, но легко переборщить и выбросить вещи, которые на самом деле еще пригодятся.

Об этом пишет издание Martha Stewart со ссылкой на нескольких стилистов и дизайнеров одежды, которые рассказали, какие вещи стоит оставить в шкафу, а какие смело можно отдавать на благотворительность.

Мода циклична, поэтому не хочется потом сожалеть, что избавились от вещи, которая через год-два снова станет хитом сезона.

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Итак, вот 7 вещей, которые стоит еще раз хорошо обдумать, прежде чем отправлять в мусор.

Кожаная куртка

Косуха или удлиненная кожаная куртка – эта вещь практически не стареет. Стилистки Элана и Дина Соломон говорят: кожа, которая со временем становится мягче, только выигрывает от носки. По их словам, патина и эластичность, которые появляются с возрастом, – это и есть главное преимущество такой куртки. Если вещь выглядит заскорузлой, её можно отдать в химчистку – многие заведения предлагают специальную обработку именно для кожаной одежды.

Качественный пиджак

Даже когда мода меняется – от чётких плеч к более свободным силуэтам, пиджак остаётся базовой вещью – нужно лишь немного его обновить. Достаточно заменить пуговицы или подогнать крой у портного, чтобы он снова выглядел актуально. Сестры Соломон говорят, что качественный пиджак способен "вытянуть" любой образ – от платья-комбинации до обычных джинсов. По их словам, хорошо сшитый пиджак со временем становится только лучше: мягче, более "обжитым" и стильным.

Качественный

Если у вас есть любимые джинсы, которые хорошо сидят по фигуре, – не спешите с ними прощаться. Крои и способы стирки постоянно меняются, но деним всегда возвращается. Владелица бутика Стефани Култресс О’Нил приводит пример 70-х: клёш и джинсы с высокой посадкой снова стали хитом и, по её прогнозу, будут циклически возвращаться ещё долго. Она объясняет это тем, что такой крой подходит многим типам фигуры.

Белая рубашка

Классическая белая рубашка – это та вещь, которую можно сочетать практически с чем угодно, и она идеально подходит для многослойных образов. Стилист Тара Вест говорит: в белой рубашке на пуговицах есть что-то бесконечно шикарное. По её словам, это своеобразное "чистое полотно", которое подстраивается под настроение и обстоятельства. Главное – чтобы рубашка не пожелтела со временем и не потеряла форму.

Классический тренч

Тренч – это та вещь, которая одинаково хорошо смотрится и в офисе, и на прогулке с друзьями. Тара Вест говорит: тренч как бы "соединяет" сезоны, предлагая одновременно и удобство, и стиль. Сестры Соломон добавляют, что тренчи от таких брендов, как Burberry, Hermès или Chanel, созданы так, чтобы долго служить и по форме, и по стилю. Если крой устарел, его можно изменить у портного или обновить подкладку.

Аксессуары в стиле Y2K

Металлические пояса или сумки со стразами начала 2000-х вполне могут вернуться в ваш повседневный образ. Аксессуары в стиле Y2K снова появляются на подиумах и в уличной моде. Дизайнер Кадим Альфансо Файф советует сохранять такие вещи – пояса со стразами, металлические сумки или структурированный деним. Главное, по его словам, – соблюдать баланс и сочетать одну яркую деталь с в целом современным образом, чтобы не выглядеть как костюм.

Платье-комбинация

Когда-то ассоциировалось исключительно с 90-ми, а теперь платье-комбинация стало современной классикой благодаря простоте и универсальности. О'Нил говорит: такое платье возвращалось в моду уже много раз в различных вариациях – от минималистичных версий 90-х до более романтичных моделей косого кроя. Носить её можно круглый год: зимой – с водолазкой и ботинками, а летом – с золотыми украшениями и сандалиями.

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