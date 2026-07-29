Ракеты Patriot зависят от еще одной компании, которая не готова делаиться лицензией, – СМИ

Кроме того, размещение заводов на территории Украины представляет собой значительный риск.

Хотя президент США Дональд Трамп объявил о перспективах Украины на получение лицензии на производство перехватчиков для Patriot, но есть момент, который затрудняет начало реального рабочего процесса. На него обратил внимание журналист Die Welt Кристоф Ваннер.

В эфире телеканала он рассказал, что важным компонентом ракет PAC-3 является головка самонаведения компании Boeing. По его словам, лицензии на производство этих деталей получить сложно.

"Насколько мне известно, Boeing не готова передавать лицензию на их производство третьим странам. К тому же само изготовление этих головок – очень сложный процесс, который проходит довольно медленно", – сказал он.

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Он также обратил внимание на безопасность производства таких ракет в Украине. Отметил, что завод можно строить под землей или перенести производство в Европу.

Лицензии на ракеты для Patriot – последние новости

Напомним, что большинство экспертов сходятся во мнении, что оперативно организовать производство ракет для Patriot практически невозможно. Скорее всего, процесс будет разделен на два этапа. На первом Украине начнет сборку этих ракет из готовых деталей. И только на втором этапе можно будет говорить о полном или частичном цикле производства, при котором большинство компонентов можно будет производить в Украине.

В этом году президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о предоставлении экстренного "зимнего пакета" в размере 300 ракет-перехватчиков Patriot для защиты от баллистических ракет России.

Президент также отметил, что Трамп согласился продолжить работу над предоставлением Украине лицензий на производство ракет типа Patriot. Он рассказал, что после визита в Белый дом встретился с представителями компаний Lockheed Martin и Raytheon, которые производят ракеты, чтобы обсудить этот вопрос.

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