С 30 июля в Киеве начнет теплеть

С четверга, 30 июля, температура в Киеве начнет постепенно повышаться. Жары еще не будет, но на несколько градусов все же потеплеет. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров покажут +15°...+17°, а днем воздух прогреется до +25°. Ожидается практически безоблачная погода, без осадков.
Ветер 5-10 м/с. Атмосферное давление повысится до 750-751 мм ртутного столба.
Погода 30 июля
Во Львове в четверг будет ясно. Ночью +14°, днем +27°.
В Луцке будет ясно, ночью +13°, днем +27°.
В Ровно завтра ясно, ночью +14°, днем +27°.
В Тернополе 30 июля ночью +13°, днем +26°, ясно.
В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +13°, днем +25°.
В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +13°, днем +26°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем будет +30°, ясно.
В Черновцах в четверг - ясно, ночью +14°, днем +28°.
В Виннице завтра будет +12°...+24°, ясно.
В Житомире в четверг ночью +13°, днем +24°, ясно.
В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+24°, ясно.
В Черкассах завтра ночью +14°, днем +24°, ясно.
В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +25°, ясно.
В Полтаве - ясно, температура воздуха +14°...+23°.
В Одессе 30 июля - ясно, температура ночью +19°, днем +26°.
В Херсоне в четверг ночью будет +15°, днем +27°, ясно.
В Николаеве завтра будет ясно, ночью +15°, днем +28°.
В Запорожье температура ночью +15°, днем +25°, ясно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +14°, а днем +22°, переменная облачность,.
В Харькове - переменная облачность, температура ночью +14°, днем +23°, возможен дождь.
В Днепре температура ночью будет +15°, днем +24°, ясно.
В Симферополе в четверг будет ясно, +15°...+27°.
В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +26°.
В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +14°, днем +24°, дождь.