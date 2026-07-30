Будут ли магнитные бури на рубеже июля-августа: новый прогноз ученых (график)

Екатерина Лиманская

Прогноз магнитных бурь на 30 и 31 июля, а также 1 августа.

Скорость солнечного ветра в настоящее время находится на фоновом уровне, а геомагнитная обстановка остается спокойной, магнитных бурь не предвидится. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По прогнозу ученых, 30 июля и аж до начала августа существенного усиления солнечного ветра не ожидается. Геомагнитная активность преимущественно сохранится на спокойном уровне.

Только сегодня существует небольшая вероятность отдельных периодов повышенной активности, если до Земли дойдет слабый корональный выброс массы.

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Магнитные бури 30 июля

Магнитосфера Земли останется преимущественно спокойной. Специалисты допускают небольшую вероятность кратковременных периодов повышенной геомагнитной активности, однако вероятность сильной магнитной бури остается низкой.

Магнитные бури 31 июля

В конце месяца ожидается спокойная геомагнитная обстановка без признаков магнитных бурь. Скорость солнечного ветра будет находиться на обычном уровне, а магнитосфера – в стабильном состоянии.

Магнитные бури 1 августа

В начале следующего месяца существенных изменений космической погоды не предвидится. Геомагнитная активность сохранится на спокойном уровне, поэтому вероятность магнитных бурь остается минимальной. Большинство людей не почувствуют какого-либо влияния космической погоды.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, когда Солнце уничтожит Землю.

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