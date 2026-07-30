Нападение на украинскую пару во Вроцлаве: два поляка получили меры пресечения

Прокурор Беата Ленцкая отметила, что суд "полностью поддержал аргументацию прокуратуры, изложенную в ходатайстве о предварительном заключении".

В среду врацлавский суд принял решение о трехмесячном содержании под стражей 45-летнего Адама С. и 27-летнего Томаша М. по подозрению в участии в жестоком избиении двух граждан Украины. Об этом сообщает TVP Info.

Отмечается, что районный суд Вроцлава-Фабричной удовлетворил ходатайство прокуратуры и принял решение о трехмесячном аресте для Адама С. Во вторник вроцлавская прокуратура предъявила ему обвинение в избиении и применении насилия на почве национальной принадлежности.

В свою очередь следователи квалифицировали этот поступок как хулиганский проступок. Адаму С. также предъявили обвинение в совершении преступления при отягчающих обстоятельствах: ему грозит до 7,5 лет лишения свободы.

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Прокурор Беата Ленцка отметила, что суд "полностью поддержал аргументацию прокуратуры, изложенную в ходатайстве о предварительном заключении".

Вроцлавский суд также применил арест в отношении 27-летнего Томаша М. Мужчина подозревается в избиении и применении насилия на почве национальной принадлежности: ему грозит 5 лет лишения свободы.

Адвокат Адама С. подчеркнул, что его клиент не признает выдвинутых обвинений.

"Это был спор, не связанный с вопросами национальности", - сказал адвокат.

Нападение на украинскую пару во Вроцлаве

Двоих граждан Украины, 20-летнюю женщину и 21-летнего мужчину, избили в воскресенье во Вроцлаве. В понедельник полиция задержала по этому делу двух мужчин, которые неоднократно попадали в полицейские реестры. Еще одного подозреваемого разыскивают.

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