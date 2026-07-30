Средиземное море стало соляной пустыней, но вода из Атлантики заполнила его за считанные годы

Сегодня море существует благодаря постоянному притоку воды из Атлантического океана через Гибралтарский пролив.

Примерно 5,6 миллиона лет назад Средиземное море почти полностью высохло, превратившись в огромную соляную пустыню. А уже около 5,33 миллиона лет назад Атлантический океан вновь прорвался через район современного Гибралтара и всего за несколько месяцев или максимум за два года вновь заполнил бассейн. Такой сценарий описывают современные геологические исследования, хотя отдельные его детали до сих пор остаются предметом научных дискуссий, пишет Space Daily.

Как объясняют исследователи, сегодня Средиземное море существует благодаря постоянному притоку воды из Атлантического океана через Гибралтарский пролив. Поскольку с его поверхности испаряется больше воды, чем поступает из рек и в виде осадков, без этой связи море постепенно высыхало бы.

Геологи пришли к выводу, что около 5,97 миллиона лет назад из-за движения тектонических плит, изменения уровня Мирового океана и климата связь между Атлантикой и Средиземным морем значительно ослабла. Это привело к Мессинскому кризису солености. В этот период вода интенсивно испарялась, а на дне накапливались огромные залежи гипса и каменной соли.

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На пике кризиса уровень воды, согласно одной из наиболее распространённых моделей, мог опуститься более чем на километр. Значительная часть морского дна превратилась в солончаки, отдельные озера с концентрированным рассолом и глубокие каньоны, по которым продолжали течь реки.

Но в определенный момент вода из Атлантического океана проникла через естественный барьер в районе современного Гибралтара. Исследователи полагают, что сначала поток был небольшим, однако он постепенно размывал горные породы: канал становился глубже, и через него проходило всё больше воды, что ещё больше усиливало эрозию. В результате процесс превратился в самоусиливающееся наводнение.

Проникновение воды могло растянуться на тысячи лет

Согласно модели, опубликованной в журнале Nature ещё в 2009 году, максимальный расход воды мог составлять около 100 миллионов кубических метров в секунду. Это примерно в тысячу раз больше, чем средний расход воды в Амазонке. В таких условиях уровень Средиземного моря мог подниматься более чем на 10 метров ежедневно.

В то же время авторы подчеркивают, что широко распространённое утверждение о "двух годах" не означает, что весь процесс длился именно столько. Начальный этап проникновения воды мог растянуться на тысячи лет, тогда как основная масса воды, по расчетам, поступила в течение периода от нескольких месяцев до примерно двух лет.

Недавно ученые получили новые доказательства в пользу этой гипотезы. В исследовании, опубликованном в 2025 году в журнале Communications Earth & Environment, сообщается об обнаружении на юго-востоке Сицилии более 300 асимметричных гряд. По мнению исследователей, их сформировал мощный поток воды, который двигался на восток во время наполнения моря.

Дополнительными доказательствами считаются огромные хаотичные осадочные отложения у берегов Сицилии и погребённый эрозионный канал вблизи Гибралтара, который прослеживается с помощью сейсмических исследований.

Несмотря на это, не все геологи согласны с тем, что Средиземное море высохло полностью. Часть ученых считает, что даже во время кризиса в отдельных его частях мог сохраняться слой сверхсоленой воды, а связь с Атлантическим океаном никогда не прерывалась полностью.

Однако независимо от того, какой из сценариев окажется верным, исследователи сходятся в одном: Мессинский кризис солености стал одним из самых масштабных геологических событий в истории Земли, а последующее возвращение вод Атлантического океана вызвало одно из крупнейших наводнений, известных современной науке.

Ранее УНИАН сообщал, что из-за потепления Средиземное море заполонила ядовитая рыба-фугу, которая наносит значительный ущерб рыболовной отрасли. Чтобы сдержать популяцию инвазивного вида, правительство страны запустило пилотную программу, в рамках которой рыбакам платят 5,33 евро за каждый килограмм выловленной рыбы.

Фугу мигрировала в Средиземное море из тропических вод Индийского океана через Суэцкий канал. У этой рыбы есть зубы, способные прокусить даже стальные консервные банки, а в её организме содержится нейротоксин, который примерно в 1000 раз ядовитее цианида. Из-за этого у неё почти нет естественных врагов.

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