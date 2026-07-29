Женщина сравнила счета за свет до и после покупки Tesla и результат был неожиданный

Владелица авто указала, что зарядка автомобиля на станции Supercharger обходится практически в половину стоимости бензина.

Блогер из Калифорнии Шелби Черч купила Tesla Model 3. Она сравнила счета за электроэнергию до и после покупки авто, ожидая резкого роста сумм в платежках.

Издание supercarblondie пишет, что Черч использовала стандартную настенную розетку на 110 В, чтобы заряжать свой электромобиль. В Лос-Анджелесе, где действует многоуровневая система тарифов, её тариф составляет около 0,23 доллара за кВт·ч (около 10,32 гривни).

За месяц езды на расстояние 700 миль она израсходовала 162 кВт·ч, что обошлось ей в 36,14 доллара (примерно в 1621 грн). При этом Черч указала, что полная зарядка на Supercharger обходится примерно в 12 долларов (около 538 грн).

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"Но помните, что этого хватает только на 240 миль (около 386 км). Большинство бензобаков рассчитаны на 500 или 600 миль (около 800-965 км), а иногда и больше. Так что, если умножить эту цифру на два, получится стоимость, эквивалентная заправке бензобака. Итак, 60 долларов на бензин против 25–30 с небольшим… Я имею в виду, что зарядка автомобиля на станции Supercharger обходится практически в половину стоимости бензина, а дома она обычно стоит чуть меньше", - объяснила девушка.

За три года после покупки автомобиля у Черч нет никаких жалоб.

"У меня она (машина, - УНИАН) уже около трёх лет, и я по-прежнему её обожаю. Я бы не стала покупать другую машину… разве что у меня не было бы возможности заряжать её там, где я живу", – сказала она.

Сколько стоит зарядить Теслу в Украине

23 января стало известно, что в Украине резко выросли тарифы сетей зарядных станций для электромобилей. В соцсетях сообщают, что стоимость зарядки электрокаров местами выросла почти вдвое - с 15,99 грн до 29,99 кВт/ч.

При этом ранспортный аналитик, соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко отметил, что в некоторых компаниях скоростная зарядка подорожала с 18 до 23 грн кВт/ч, а медленная - с 15,6 до 18 грн кВт/ч. Он также отметил, что раньше полная медленная зарядка электрокара стоила 800 грн, а после повышения тарифов - 1300 грн.

В то же время владельцы электромобилей могут воспользоваться домашней розеткой. Тогда цена на кВт-ч будет на уровне по цене 4,32 грн днем или по 2,16 грн ночью, если используется ночной тариф. Таким образом, согласно расчетам ресурса ugv, заряжая Tesla Model 3 дома, придется заплатить примерно 173 гривни за раз или около 86 гривень по ночному тарифу.

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