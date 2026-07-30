119-летний мужчина назвал три правила, которые помогли ему прожить так долго

Житель Коста-Рики может стать самым пожилым человеком в мире, если международные эксперты официально подтвердят его возраст.

119-летний житель Коста-Рики Хосе Флорес Флорес может стать самым пожилым человеком в мире, если международные эксперты официально подтвердят его возраст. Несмотря на почтенный возраст, мужчина находится в хорошей физической форме, а исследователи называют его случай "абсолютно исключительным". Об этом пишет El País English Edition.

Согласно данным Гражданского реестра Коста-Рики, 11 июля 1907 года, 119 лет назад, женщина по имени Хосефа в провинции Гуанакасте родила мальчика, которого назвали Хосе Флорес Флорес.

Как отмечает издание, все, кто родился в первом десятилетии ХХ века и даже позже, уже умерли. Однако господин Хосе до сих пор жив, обладает крепким здоровьем и проживает в сельском муниципалитете на окраине так называемой "голубой зоны" – региона, где благодаря благоприятным условиям жизни проживает необычно большое количество долгожителей.

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Авторы подчеркивают, что Хосе, без сомнения, является самым пожилым человеком Коста-Рики и, возможно, всего мира. Однако официальное признание этого рекорда ещё зависит от завершения процедуры сертификации, которую его родственники проходят при поддержке местной организации и испанского исследователя, который без колебаний называет Флореса "абсолютно исключительным случаем".

Как живёт 119-летний мужчина

Когда журналисты встретились с долгожителем, на их приветствие он ответил: "Чувствую себя прекрасно". Они рассказали, что мужчина сидел рядом с воздушными шариками, оставшимися после недавнего празднования дня рождения. На завтрак он ел gallo pinto – блюдо из риса и фасоли, свежий сыр и жареный банан. Мужчина встретил гостей крепким рукопожатием и "медленной, но искренней улыбкой".

Хосе плохо слышит и страдает из-за изношенных коленных суставов. Для прогулок на улице он пользуется ходунками, чтобы почувствовать дуновение ветра, послушать попугаев на деревьях и поздороваться с соседями. Его сопровождает внучка Хелен Флорес.

"Многие люди относятся к своим пожилым родственникам, как к мебели: их кормят и ухаживают за ними, но не всегда воспринимают как личностей с полноценными правами. Здесь же именно [Хосе] принимает окончательные решения относительно своего имущества", – рассказала внучка, которая полностью взяла на себя заботу о дедушке.

Бедность сопровождала Хосе всю жизнь

В издании отметили, что Хосе с самого рождения сопровождает бедность. Его воспитывала бабушка после того, как мать бросила ребенка, а отец умер, когда мальчику было семь лет.

Еще мальчиком он научился работать в поле, а едва став подростком, уехал зарабатывать деньги на банановых плантациях. Ему приходилось работать в условиях, которые вряд ли ассоциируются с долгой, приятной и здоровой жизнью, если не учитывать постоянные физические нагрузки, говорится в статье.

Позже, уже женившись и став отцом, он переехал на север страны, однако так и не заработал достаточно, чтобы приобрести собственную землю. В свое время государство даже планировало выделить ему земельный участок, но тогда ему было почти 75 лет, и он не соответствовал требованиям программы, ведь никто не верил, что он еще сможет ее обрабатывать, – со смехом вспоминает внучка. Теперь они живут в очень скромных условиях, несмотря на многочисленные обещания предоставить им достойное жилье.

Три секрета долгой жизни

Однако, как рассказал сам Хосе, он всегда умел преодолевать трудности.

"Много работать, доверять Богу и питаться здоровой пищей", – такую формулу долголетия озвучил мужчина.

Его жена Офелия умерла в возрасте 71 года.

"Я могу сказать, что он олицетворяет традиционный образ жизни этого региона: крепкие семейные и общественные узы, органические продукты, постоянную физическую активность и спокойствие простой жизни, где ритм задают солнечный свет и религиозная духовность... Это сочетание многих факторов", – говорит основатель ассоциации "Голубая зона" Хорхе Виндас.

Организация занимается популяризацией и сохранением этой части провинции Гуанакасте как региона с большим количеством долгожителей.

Впрочем, сам Флорес не является "продуктом" Голубой зоны Гуанакасте. Виндас шутит, что "он просто уехал оттуда почти на столетие, а потом вернулся". На самом деле Хосе большую часть жизни придерживался традиционного образа жизни этого региона, который сейчас стремительно меняется под влиянием туристической индустрии и притока новых жителей. Они меняют местную среду и привычки людей.

Что говорят исследователи

"В этом салате под названием "долголетие" очень много ингредиентов. Генетика, питание, физическая активность... Теперь мы ещё добавляем человеческие взаимоотношения и социальные связи. Но окончательного ответа, который объяснял бы всё, не существует, ведь другие люди, жившие в подобных условиях, умирали значительно моложе", – говорит доктор геронтологии из Университета Аликанте (Испания) Хосе Антонио Рабадан, который исследует регион Гуанакасте и уже более 70 раз посещал местных долгожителей.

Рабадан познакомился с Флоресом, когда тому исполнилось 117 лет, и был поражён его физическим состоянием.

"В 119 лет понятия "норма" уже не существует. Это случаи, которые мы только начинаем понимать", – говорит исследователь о мужчине, который в 113 лет ежедневно проходил около километра, чтобы встречаться с другими пожилыми людьми в дневном центре городка, где тогда жил.

Рабадан оптимистично настроен в отношении международного признания возраста Хосе. По его словам, государственный реестр Коста-Рики является надежным, а также сохранилась копия свидетельства о крещении, подписанного епископом Луисом Лейподом в 1907 году.

"У нас есть очень полное досье, которое полностью подтверждает историю жизни Хосе благодаря официальным и проверенным документам", – добавляет Рабадан.

Он уверен, что получит положительное решение от международной организации, основанной в США, которая регистрирует и изучает супердолгожителей, то есть людей в возрасте старше 110 лет.

После этого Хосе потенциально может попасть в Книгу рекордов Гиннесса, хотя исследователь подчеркивает, что предпочитает действовать постепенно.

Кто сейчас официально является самым пожилым человеком в мире

На данный момент самым пожилым живым человеком в мире считается англичанка Этель Катергем, которой 21 августа исполнится 117 лет, отмечает издание. Абсолютный же рекорд принадлежит француженке Жанне Кальман, которая прожила 122 года и 164 дня и скончалась в 1997 году.

Рабадан и Виндас убеждены, что Флорес – исключительная личность, но в то же время он принадлежит к поколениям жителей Гуанакасте, которые обладали особыми преимуществами для долголетия. Эти преимущества уже почти исчезли у более молодых поколений, о чем еще с 2023 года говорит известный демограф Луис Росеро-Биксби, основатель Центральноамериканского центра народонаселения при Государственном университете Коста-Рики.

В то же время учёный отметил, что люди, родившиеся до 1930-х годов, до сих пор демонстрируют в этом регионе исключительно высокую продолжительность жизни. В целом же ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Коста-Рике превышает средний мировой показатель и составляет 83,7 года для женщин и 78,6 года для мужчин, согласно официальным данным.

Старение населения ускоряется

Однако эти высокие показатели сочетаются с другой общенациональной тенденцией – резким падением рождаемости до 1,1 ребенка на одну женщину. Это ускоряет старение населения и создает всё большее давление на экономику, систему социального обеспечения и пенсионную систему страны.

У внучки Флореса Геллен, например, только один ребенок, который также помогает ухаживать за прадедушкой.

"Дом престарелых? Только через мой труп. Здесь о нем заботимся моя мама, мой сын и я. Это его дом и это его семья", – говорит женщина.

Ранее УНИАН писал о трех главных правилах долгой и счастливой жизни, которые назвал 103-летний врач-невролог из США Говард Такер. Во-первых, по его мнению, для этого нужно держать ум в тонусе, постоянно учиться и работать. Во-вторых, он категорически против того, чтобы питать в себе ненависть, гнев и обиду, которые отнимают энергию и истощают физически. В-третьих, как подчеркнул мужчина, наслаждаться нужно всем в меру, ведь "именно умеренность делает удовольствие возможным в долгосрочной перспективе".

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