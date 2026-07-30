В 'ПриватБанке' подорожал евро: какой курс валют сегодня

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,05 грн, а евро – 51,81 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 30 июля, снизился на 10 копеек и составляет 45,05 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 51,80 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,45 гривни, а евро – по курсу 50,80 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в четверг подешевел на 20 копеек и составляет 45,05 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 26 копеек – до 51,81 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 30 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,88 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня незначительно ослабла. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,08 гривни за один евро, то есть гривна потеряла 1 копейку.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 5 копеек и составляет 45,14 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,64 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 12 копеек и составляет 51,60 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,97 гривни за евро.

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