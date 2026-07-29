Спустили на воду субмарину на 40 'Калибров': аналитики раскрыли, сколько еще таких есть у РФ

Лодка была заложена ещё 28 июля 2017 года.

В Северодвинске спустили на воду атомную подводную лодку К-563 "Ульяновск" проекта 885М "Ясень-М", сообщает Defense Express.

Впрочем, как отмечают аналитики, радоваться россиянам ещё рано, ведь спуск на воду – это лишь промежуточный этап. Достраивать "Ульяновск" теперь будут уже на плаву, и только после завершения всех работ подводная лодка выйдет на испытания – последний шаг перед тем, как войти в состав флота.

Заложенная ещё 28 июля 2017 года, лодка ровно через 9 лет, день в день, оказалась на воде.

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Известно, что подводные лодки серии "Ясень-М" относятся к числу самых вооруженных в российском подводном флоте. На борту предусмотрено место для 40 крылатых ракет "Калибр" (восемь пусковых установок, каждая – на пять ракет). Альтернативный вариант – 32 гиперзвуковые "Цирконы" или противокорабельные "Ониксы" (по четыре ракеты на установку). Кроме того, отмечается, что подводная лодка несет 10 торпедных аппаратов калибра 533 мм и имеет запас из 30 торпед. Габариты: 139 метров в длину и водоизмещение 13 800 тонн при экипаже из 90 человек.

Что касается технических характеристик, аналитики отмечают автономность около 100 суток плавания, предельную глубину погружения 600 метров и скорость под водой до 31 узла – это примерно 57 км/ч. Двигателем подводной лодки является электродвигатель мощностью 50 000 лошадиных сил, питающийся от атомного реактора мощностью 200 мегаватт.

Сколько таких подводных лодок имеется у РФ

"Всего на данный момент на вооружении РФ находятся 4 атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М" и ещё одна подводная лодка проекта 885 "Ясень". Еще две "Ясени-М" уже спущены на воду (включая К-563 "Ульяновск"), но пока не введены в эксплуатацию. Кроме того, три "Ясени-М" уже заложены и находятся в стадии строительства, а ещё одну только планируется заложить. То есть в целом в РФ планируют иметь 11 подводных лодок "Ясень" и "Ясень-М", из которых уже эксплуатируются или спущены на воду 7 единиц", – подвели итоги в Defense Express.

Также, по оценке обозревателей, планы Кремля по строительству этих подводных лодок со временем могут расшириться – ведь "Ясень-М" рассматривается в качестве замены всем устаревшим советским подводным лодкам, которые еще остаются на вооружении РФ.

Подводные лодки РФ – другие новости

Ранее мы писали о том, как россияне пытаются защитить свои подводные лодки от украинских дронов. Тогда капитан первого ранга запаса Андрей Рыженко рассказал, что на лодки проекта "Кило" начали устанавливать специальные защитные сетки над корпусами. Проще говоря – россияне боятся, что с морских дронов типа "Магура" или Sea Baby можно запустить ещё и FPV-дрон, способный нанести удар по подводной лодке на большом расстоянии.

Напомним, в марте этого года подводная лодка проекта 885/885М "Ясень/Ясень-М" – К-561 "Казань" произвела стрельбу сверхзвуковой ракетой "Оникс" из подводного положения по морской цели на расстоянии до 300 км. "Казань" была принята на вооружение РФ ещё в 2021 году и является одной из новейших атомных подводных лодок оккупантов.

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