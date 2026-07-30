Мужчина купил Mercedes за $4100 и уже через 16 километров понял, где его обманули

Американский блогер на собственном опыте убедился в верности пословицы о бесплатном сыре.

Слишком выгодные предложения на вторичном рынке автомобилей нередко скрывают серьезные проблемы, которые незаметны при первом осмотре. Низкая цена может оказаться не выгодной покупкой, а лишь способом избавиться от машины с дорогостоящими неисправностями. Именно в такой ситуации оказался блогер из Флориды, который приобрел подозрительно дешевый Mercedes-Benz.

Мужчина, известный на YouTube под псевдонимом Samcrac, купил Mercedes-Benz SL 600 всего за 4100 долларов, надеясь, что ему удалось найти чрезвычайно выгодное предложение. На первый взгляд родстер не выглядел проблемным. Кузов находился в приличном состоянии, а внешний осмотр не указывал на серьезные неисправности.

В то же время блогер признал, что ещё до покупки было несколько тревожных сигналов. В частности, в объявлении не было указано, способен ли автомобиль передвигаться своим ходом. Кроме того, на фотографиях можно было заметить трещины на приборной панели и деформированную верхнюю часть торпедо, из-за чего вокруг цифровых часов образовалось большое отверстие.

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Первый выезд лишь подтвердил опасения. По словам блогера, гидравлическая подвеска Active Body Control начала терять рабочую жидкость уже в начале поездки. По прибытии на автозаправочную станцию новоиспечённый владелец также столкнулся с трудностями при открытии лючка топливного бака. Вскоре автомобиль полностью остановился из-за неисправности электросистемы, о чём сообщило предупреждение на приборной панели. К счастью, двигатель удалось снова запустить, и блогер смог добраться до дома ещё до того, как окончательно разорвалась магистраль гидравлической системы.

После доставки автомобиля в мастерскую владелец получил доступ к поврежденной магистрали и решил не ремонтировать штатную систему Active Body Control. Как рассказывает Samcrac, восстановление подвески обошлось бы слишком дорого, поэтому он начал рассматривать вариант её замены на обычную винтовую подвеску.

Несмотря на многочисленные неисправности, блогер пока не отказался от идеи отремонтировать машину. По его словам, именно желание попытаться спасти автомобиль удержало его от повторной продажи на аукционе. В то же время он признает риски.

"Можно очень быстро потратить кучу денег и всё равно остаться с автомобилем, который станет сплошной проблемой", – отметил Samcrac.

Мир автомобилей

Как писал УНИАН, китайский автопроизводитель BYD представил в Японии электрический мини-автомобиль Racco, который будет стоить всего 12 тысяч долларов и должен составить конкуренцию популярному Nissan Sakura. Компания планирует получить к концу 2026 года 10 тысяч заказов, делая ставку на доступную цену и функции, в частности запас хода до 320 км и раздвижные задние двери.

Также мы сообщали, что Audi представила новый флагманский кроссовер Q9 – самый большой SUV в истории бренда, длиной более 5,3 метра и с тремя рядами сидений для семи пассажиров. Модель получила полный набор современных технологий, включая ИИ-помощника. На рынке Германии базовая дизельная версия Q9 TDI будет стоить от 108 400 евро, а первые поставки начнутся в ноябре 2026 года.

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