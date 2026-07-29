30 июля температура в Украине начнет повышаться (карта)

В одной из областей воздух прогреется до +30°.

С середины недели, 30 июля, в Украину начнет заходить жара. Сегодня первыми это ощутят жители западных областей, где температура повысится до +23°...+28°, а на Закарпатье разогреет до +30°. Практически по всей старне будет сухо и солнечно. Только на северо-востоке ожидается переменная облачность и возможны остаточные дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет ясно. Температура воздуха ночью +14°, днем +24°.

Во Львове в четверг будет ясно. Ночью +14°, днем +27°.

В Луцке будет ясно, ночью +13°, днем +27°.

В Ровно завтра ясно, ночью +14°, днем +27°.

В Тернополе 30 июля ночью +13°, днем +26°, ясно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +13°, днем +25°.

В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +13°, днем +26°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем будет +30°, ясно.

В Черновцах в четверг - ясно, ночью +14°, днем +28°.

В Виннице завтра будет +12°...+24°, ясно.

В Житомире в четверг ночью +13°, днем +24°, ясно.

В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+24°, ясно.

В Черкассах завтра ночью +14°, днем +24°, ясно.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +25°, ясно.

В Полтаве - ясно, температура воздуха +14°...+23°.

В Одессе 30 июля - ясно, температура ночью +19°, днем +26°.

В Херсоне в четверг ночью будет +15°, днем +27°, ясно.

В Николаеве завтра будет ясно, ночью +15°, днем +28°.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +25°, ясно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +14°, а днем +22°, переменная облачность,.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +14°, днем +23°, возможен дождь.

В Днепре температура ночью будет +15°, днем +24°, ясно.

В Симферополе в четверг будет ясно, +15°...+27°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +26°.

В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +14°, днем +24°, дождь.

Какой праздник 30 июля, приметы погоды

30 июля - великомученицы Марины. По приметам, если в этот день гроза, то осень будет дождливой.

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