Какая вода течет у вас из-под крана - жесткая или мягкая: как определить и почему это важно

Качество воды влияет на состояние здоровья, бытовую технику, цвет выстиранного белья, частоту очистки душевых кабин и т. д.

Качество воды играет важную роль в повседневной жизни. Мы не только пьем воду из-под крана, но и используем ее для купания, мытья посуды, стирки одежды, полива растений и уборки дома. Издание martha stewart объяснило, как определить, какая вода в вашем доме – жесткая или мягкая, какие проблемы может вызвать каждый из этих типов и что можно сделать, чтобы их устранить.

"Плохое качество воды негативно сказывается на бытовой технике, цвете выстиранного белья, частоте очистки душевых кабин, количестве мыла и моющих средств, необходимых в хозяйстве, и даже на расходы, связанные с потреблением энергии", – сообщил президент и генеральный директор Water Filter Guru Брайан Кэмпбелл.

Как говорится в статье, воду в домашних системах обычно делят на жёсткую и мягкую в зависимости от содержания минералов. Жёсткая вода содержит повышенную концентрацию растворённых минералов, в частности кальция и магния, тогда как в мягкой их значительно меньше.

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Признаки жёсткой воды

Многие домовладельцы понимают, что у них жесткая вода, уже через несколько недель после переезда.

"Они начинают замечать налет на кранах и сантехнической арматуре. Некоторые видят минеральные отложения в виде белого налета, тогда как у других накопления железа окрашивают все в коричневый цвет. Если внимательно осмотреть сантехнику, которой пользуются чаще всего, владелец дома без сомнения поймет, жесткая ли вода", – пояснила совладелица Brooks Plumbing and Septic Services Мишель Джордан.

Специалист по системам отопления, водоснабжения и кондиционирования Боб Кардвелл также советует обратить внимание на типичные признаки жесткой воды.

"К ним относятся белый или меловой налет вокруг кранов, пятна на стаканах, плохое вспенивание мыла, сухость кожи после душа, а также о том, что посудомоечная машина не может качественно отмыть посуду", – говорит он.

Признаки мягкой воды

Мягкая вода, напротив, почти не оставляет налета на сантехнике.

"Мыло прекрасно пенится, а на посуде не остается пятен и разводов. Недостатком является то, что мягкая вода содержит мало минеральных ионов, поэтому после мытья кожа может казаться скользкой. Также важно помнить, что умягченная питьевая вода обычно содержит больше натрия и меньше таких необходимых минералов, как кальций и магний", – рассказала Джордан.

Почему тип воды имеет значение

Как пояснили в издании, если у вас жесткая вода, придется чаще чистить раковины, ванны и душевые кабины.

"Это также может означать, что водонагреватель – накопительный или проточный – придется чаще промывать или даже заменять. Хотя это может доставлять определенные неудобства, жесткую воду в целом считают безопасной для питья", – говорит Джордан.

Однако, по словам эксперта по сантехнике и качеству воды Хельми Бена Флаха, мягкая вода не обязательно безопасна.

"Это, пожалуй, самое распространенное заблуждение, с которым я сталкиваюсь. Мягкость воды свидетельствует лишь о содержании минералов. Наличие бактерий, тяжелых металлов и других загрязнителей – это совсем другой вопрос, который требует отдельного тестирования", – пояснил он.

Влияние на бытовую технику

Основной проблемой жесткой воды является высокая концентрация кальция и магния.

"Они образуют известковый налет, который со временем становится толстым и твердым, как камень, особенно внутри водонагревателей, стиральных и посудомоечных машин, а также труб горячего водоснабжения", – говорит Кардвелл.

Нагрев воды ускоряет осаждение этих минералов, что ещё больше усиливает образование отложений.

"В домах с жёсткой водой просвет труб часто уменьшается из-за минерального налета, а водонагреватели и посудомоечные машины нередко выходят из строя", – предупредил он.

Влияние на здоровье

Многие люди удивляются, узнав, что качество воды может влиять на состояние кожи и волос.

"Жесткая вода оставляет пленку, из-за которой волосы приобретают тусклый вид, а кожа становится сухой. Это одна из тех вещей, которая ежедневно незаметно работает против вас", – говорит Флах.

Некоторые считают, что наибольшую опасность жесткая вода представляет именно при употреблении в пищу, и устанавливают фильтры на кухне.

"На самом деле жесткая вода больше всего вредит технике: трубам, посудомоечным и стиральным машинам, водонагревателям. Наибольшее влияние она оказывает именно на бытовую технику и трубы, по которым проходит горячая вода", – утверждает Кардвелл.

Как устранить проблему с качеством воды

Первый шаг, который советует сделать издание, – провести анализ воды.

"Не стоит просто догадываться и сразу покупать дорогое оборудование. Когда вы будете знать, с чем имеете дело, тогда можно будет подобрать решение, которое действительно соответствует проблеме", – советует Флах.

Анализ покажет, какие именно минералы содержатся в воде.

"Он может выявить повышенное содержание минералов жесткости, таких как кальций и магний, а также железа, марганца или других загрязнителей. Лучше всего начать именно с простого анализа воды, прежде чем покупать дорогостоящую систему очистки", – объясняет Джордан.

Наиболее проверенным решением для жесткой воды остаются умягчители на основе соли.

"Бессолевые системы требуют меньшего обслуживания, но при очень жесткой воде они часто менее эффективны. Если вас больше всего беспокоит качество питьевой воды, хорошим выбором станет система обратного осмоса под кухонной раковиной. Если же проблема заключается в содержании хлора или осадка во всем доме, лучшим решением будет установка магистрального фильтра на вводе воды в дом", – говорит Флах.

Ранее УНИАН писал, зачем опытные хозяйки надевают пакет на кухонный кран. Отмечалось, что они делают это для того, чтобы во время приготовления пищи жир и бактерии с их загрязненных рук не попадали на него.

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