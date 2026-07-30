Пользователи проводят всё больше времени в Instagram: при чём здесь ИИ

Если вам никак не удается оторваться от Instagram, это не случайно.

Пользователи Instagram стали проводить в приложении значительно больше времени. По словам генерального директора Meta Марка Цукерберга, во втором квартале этот показатель вырос двузначными темпами благодаря совершенствованию рекомендаций в ленте и Reels, пишет Business Insider.

"Наши рекомендации также становятся более персонализированными: мы показываем больше свежего контента, одновременно предоставляя пользователям больше возможностей напрямую контролировать то, что они видят", – сказал Цукерберг.

Он добавил, что Instagram Reels сочетает "более быструю обработку данных с новой архитектурой, которая использует более подробную историю пользователя для улучшения прогнозов".

Видео дня

"Это привело к росту количества сеансов в Instagram на 15 базисных пунктов, причем особенно заметным был рост количества репостов и времени, проведенного в приложении, – оба эти показателя являются весомыми индикаторами лучшего соответствия контента интересам пользователей", – отметил Цукерберг.

По его словам, рекомендации обучаются путем автоматической подачи всех публичных роликов Reels и постов в Instagram в большую языковую модель (LLM) и анализа их по темам и тону, что, по его словам, является "ключевым элементом на пути к большей персонализации".

"Мы также работаем над тем, чтобы внедрить больше таких возможностей и в Facebook", – подчеркнул генеральный директор Meta.

Еще больше интересного о работе Instagram

Ранее УНИАН писал о 4 скрытых способах, с помощью которых Meta отслеживает вас через Instagram. Как отмечалось в материале, большинство этих настроек спрятаны довольно глубоко. Из-за этого большинство пользователей даже не подозревают об их существовании.

Впрочем, есть несколько простых настроек, которые помогут лучше защитить ваши данные.

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